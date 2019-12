Så giver B.T.s klummeskribent Morten Bruun sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang er der ros til en mesterskabskandidat for at sende de nærmeste forfølgere i tabellen på regulær røvtur i et af sæsonens helt store opgør.

Og så er der desværre tommelfinger nedad til en engelsk traditionsklub, hvis deroute efterhånden synes uendelig.

Du får Bruuns barometer her:

Liverpools magtdemonstration

Liverpools sejr på 4-0 ude over Leicester på Boxing Day var en af de mest komplette præstationer, Premier League har set i mange år. Liverpool var ganske enkelt knusende overlegne i det, der på papiret skulle have været en af sæsonens sværeste opgør, udekampen mod Premier Leagues nr. to, Leicester.

Men dem, der havde set frem til et jævnbyrdigt opgør, blev slemt skuffede, for Liverpool satte sig på kampen fra start til mål og tillod ikke modstanderne så meget som en enkelt farlig afslutning. Samtidigt med at højre back Trent Alexander-Arnold orkestrerede de utallige angreb, der bestandigt bølgede ned mod Kasper Schmeichels mål.

Det var en magtdemonstration uden lige af de kommende engelske mestre.

Sunderlands ufattelige deroute

Anden juledag sad der 33.821 (!) forstenede tilskuere på det majestætiske Stadium of Light i Sunderland og så hjemmeholdet spille 0-0 mod Bolton, den absolutte bundprop.

Det var den niende kamp i træk, Sunderland ikke formåede at vinde, og lige nu frister den seksdobbelte engelske mesterklub en tilværelse i den nederste halvdel i den tredjebedste række. Det er en nedtur af nærmest ufattelige dimensioner for den stolte storklub, der så sent som i sæsonen 2016/17 spillede i Premier League.

Som det blev dokumenteret i den flotte Netflix-dokumentar 'Sunderland ’Til I Die', så lever og dør indbyggerne i den nordengelske by med deres elskede fodboldhold, men som sagerne står, holder de stakkels supportere sig vist kun med nød og næppe i live.