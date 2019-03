Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

I denne uge er der regulær skideballe til en baskisk keeper, der ikke gider gøre det, manageren beder ham om.

Og så er der hyldest til en Liverpool-spiller, der rent faktisk kommer fra byen Liverpool, og som har sparket sig ind i fansenes hjerter.

Det er blevet tid til 'Bruuns barometer':

En sang til Arnold

Liverpools Trent Alexander-Arnold er et af de største talenter i engelsk fodbold. Han var yngste mand i den engelske VM-trup i sommeren 2018, og han er en nøglespiller for Liverpool.

TAA har netop været ude med en skade, men i onsdags var han i fuldt vigør igen med en forrygende indsats på højre back. Igen og igen sendte Alexander-Arnold livefarlige indlæg ind i Watfords straffesparksfelt, og da kampen var ovre, var han noteret for tre assists.

Som den ultimative anerkendelse har fansene på Anfield lavet en speciel sang til den eneste lokale spiller på Liverpools førstehold. Den er måske ikke overvældende fantasifuld, men at få sin egen sang er og bliver et ridderslag for en fodboldspiller.

Sangen om Arnold handler om hans lokale tilhørsforhold og slutter med disse ord: The Scouser in our team.

Kepas egotrip

Der er allerede skrevet meget om Chelsea-målmand Kepa Arrizabalagas mytteri Liga Cup-finalen, hvor han skamløst nægtede at lade sig udskifte, men sagen er så enestående, at jeg bliver nødt til at give mit besyv med.

For magen til egocentrisk opførsel skal man da lede efter.

Og ikke nok med, at den baskiske målmand nægtede at lade sig udskifte, han fortsatte med en masse usympatiske forsøg på mind games i straffesparkskonkurrencen, og endelig skulle han ifølge rygterne have optrådt særdeles nedladende over for reservemålmand Willy Caballero i omklædningsrummet efter kampen.

Alle disse narrestreger lagt sammen førte til, at Kepa blev bænket til kampen mod Tottenham på Stamford Bridge, hvor publikums demonstrative opbakning til Caballero sendte et kraftigt signal til Kepa: Du har dummet dig, kammerat!