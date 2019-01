Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

I denne uge får Sheffield Uniteds fans et kæmpe klap på skulderen for at udvise ægte sportsmanship.

Og det modsatte kan man så sige om enkelte Tottenham-fans, der får en røffel for at opføre sig tåbeligt i ligacup-semifinalen mod Chelsea.

Det er blevet tid til 'Bruuns barometer':

Sheffields supportere

Jeg var på Bramall Lane i Sheffield i søndags til FA Cup-kamp mellem Sheffield Uniteds tophold fra the Championship og Barnet fra den femtebedste række. Barnet vandt sensationelt 1-0, men alligevel ventede Sheffields supportere tålmodigt på tribunen efter kampen.

Normalt kan engelske fodboldtilskuere slet ikke vente med at komme hjem, men ikke i dette tilfælde. De blev pænt stående og ventede på, at Barnet-spillerne havde jublet færdig med deres egne euforiske fans, og da de tapre non-league-spillere trak over mod spiller-tunnelen, blev de mødt af den smukkeste standing ovation, jeg har oplevet - fra Sheffields supportere!

Det var ikke noget, som nogen havde aftalt. Det var bare noget, man gjorde. Jeg elsker engelsk fodbold!

Er nok ikke snart nok?

Jeg fik det skidt, da jeg forleden så Tottenham mod Chelsea i ligacup-semifinalen. Til min undren buhede Tottenhams fans kraftigt af Chelseas Marcos Alonso. Men hvorfor mon?

Det ved Twitter, tænkte jeg, og det entydige svar, jeg fik her og andre steder var, at de gør det på grund af Alonsos skamfulde fortid, hvor han i 2011 var årsag til en 19-årig piges død, da han med for meget alkohol i blodet og alt for høj fart bragede ind i en mur.

Det spanske retsvæsen udviste en skræmmende overbærenhed i sagen, som Alonso slap bemærkelsesværdigt billigt fra, men alligevel; det var jo ikke retsfølelse, der blev demonstreret på Wembley. Det var skadefryd og hævntørst. Kommer der ikke et tidspunkt, hvor nok er nok?