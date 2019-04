Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sport, Morten Bruun, atter engang sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

I denne uge får Leicesters svar på Ole Gunnar Solskjær et fint skulderklap for langt om længe at få Vardy og co. til at ligne et fodboldhold.

Og ovre i den mere bitre ende finder vi så en anden manager, man kun kan have virkeligt ondt af, efter en horribel offside-kendelse nu kommer til at koste hans klub rigtigt dyrt.

Du får Bruuns barometer lige her:

Leicesters Solskjær

Adressen er mindre, men effekten har været præcis den samme i Leicester som i Manchester United, efter begge klubber har skiftet manager. Ind på scenen er trådt Mr. Positiv nr. 1 og Mr. Positiv nr. 2. Ole Gunnar Solskjær på den største scene i Manchester United, og så Brendan Rodgers under knap så megen bevågenhed i Leicester.

Leicester har i mine øjne en af de mest talentfulde trupper i Premier League, men potentialet blev på ingen måde forløst under den forkrampede Claude Puel. Men siden Rodgers er kommet til, er alting forandret.

Han spiller simpelthen bare med de bedste folk på deres favoritpladser, hvilket har givet bonus med det samme. Leicester har vundet tre kampe i træk og er hastigt på vej mod bedre tider.

Warnocks fortvivlelse

Jeg tror ikke, der var en fodboldtræner i hele verden, der ikke sympatiserede med Cardiffs manager, Neil Warnock, efter nederlaget på 1-2 mod Chelsea.

Indtil otte minutter før tid førte Cardiff 1-0 i en kamp, de skulle vinde for at bevare håbet om overlevelse, og så anerkendte dommer Craig Pawson helt horribelt Chelseas udlignende mål, selv om Azpilicueta var mindst halvanden meter offside og stod midt foran målet.

Man er nødt til at forstå, hvad et sådant mål betyder for Cardiff. Det handler om arbejdspladser og økonomi. Om overlevelse. Det er svært at være dommer, siger vi så tit, og det er det også. Men bare ikke her. Det var tydeligt for alle, at Azpilicueta var klart offside. Og alligevel blev der dømt mål. Jeg har selv været træner for nedrykningstruede hold, og jeg havde helt ondt i maven på Warnocks vegne. Det, som Cardiff blev udsat for, var simpelthen skændigt.