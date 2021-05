Kantspiller med flot sæson!

Og en spanier mellem stængerne, der åbenbart ikke kan finde ud af at nuppe bare et enkelt straffespark.

Det er emnerne i denne uge, hvor en Randers-spiller får roser for at brage flot igennem i den netop overståede Superliga-sæson, og hvor en United-målmand får en mindre opsang for at være alt for dårlig til at pille noget som helst ned, når kampe bliver afgjort fra ellevemeterpletten.

Du får ugens barometer fra Morten Bruun lige her:

Greves gennembrud

Da Mathias Greve skiftede fra OB til Randers FC for halvandet år siden, var han opgivet af OB. I hvert fald som stamspiller. Greve nåede 137 Superliga-kampe for OB, men hvor var der mange ind- og udskiftninger. Det blev anderledes i Randers.

Den dynamiske kantspiller skulle lige bruge et år halvt til at blive akklimatiseret, men i denne sæson er han braget igennem. Den 26-årige dribler har været en af Superligaens største profiler i denne sæson, kulminerende med de to mål i pokalfinalen. Han er startet inde i 30 kampe og fremstår i en moden, selvsikker udgave.

Det er flot af Greve og flot af Randers, der lige nu ligner et rigtigt godt sted at komme hen for spillere, der mistrives. Måske kan også Simon Tibbling blive forløst for alvor under Thomas Thomasbergs kyndige vejledning.

De Geas afmagt

'Ham dér kan ikke engang stoppe en taxa!' Sådan hånede den spanske presse landsholdsmålmand David de Gea, efter at Spanien røg ud af VM-slutrunden i Rusland. Rigtigt gættet. Det skete efter en straffesparkskonkurrence.

Det er sjældent, man på internationalt niveau oplever en inkompetence ved straffespark som den, David de Gea demonstrerer. De seneste 36 (!) er gået ind, og onsdag aften sendte Villarreals spillere med legende lethed 11 straffespark ind bag den stakkels De Gea i Manchester Uniteds mål i straffesparkskonkurrencen i Europa League-finalen.

Var det hans fejl, at United ikke kunne afgøre tingene i den ordinære kamp og den forlængede spilletid? Nej, det var det ikke. Men det var søreme hans skyld, at United tabte straffesparkskonkurrencen.