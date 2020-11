En legende er gået bort, og en domkirkeby viser gode takter i den næstbedste række.

I denne uges barometer lægger vi ud med – mere eller mindre – at hylde en argentinsk fodboldspiller, der desværre har forladt os nu.

Og selv om alle ved, hvor svært det er at rose Viborg, når man holder mest med Silkeborg, så skal det jo ikke forhindre os i at tale pænt om de grønnes præstationer i 1. division.

Du får ugens barometer her:

Farvel, Diego

Det var en trist dag for verdensfodbolden, da meddelelsen om Diego Maradonas død ramte os. Også i mit fodboldunivers fyldte den lille argentiner meget, selv om jeg aldrig har kunnet forlige mig med hans snydemål mod England ved VM-slutrunden i 1986. Om det så aldrig så meget blev scoret med Guds hånd.

Jeg vil mest huske Maradona for hans overmenneskelige præstationer med Napoli, som han førte fra bunden af Serie A til toppen af Europa. Han var og blev en enestående spiller. Til gengæld har jeg svært ved at forstå, at han skal hyldes for alt det andet. Det skal man vist være argentiner for at forstå.

Den eneste gang, jeg så ham i virkeligheden, var på lang afstand på stadion i Sankt Petersborg i sommeren 2018, hvor han sanseløs af stoffer overværede VM-kampen mellem Argentina og Nigeria. Det var i hvert fald ikke kønt. Snarere uværdigt.

Viborg med kurs mod Superligaen

Som Silkeborg-mand kunne jeg sagtens være forbitret over udfaldet af topkampen i 1. division mellem Viborg og Silkeborg. Jeg så et Silkeborg-hold, der var bedst, men jeg så også et robust Viborg-hold, der har vist sig at være svært at nedbryde.

I modsætning til de øvrige tophold i den næstbedste række har Viborg været yderst stabile. Efter 13 kampe har 'de grønne' fra domkirkebyen endnu ikke tabt, og holdet har skabt sig et solidt forspring til de bagvedliggende hold.

Det vil være ærgerligt for Viborg at miste træner Jacob Neestrup, som FC København gerne vil hente tilbage som en assistent, men mon ikke han kan overtales til at gøre sit gode arbejde færdigt? Det vil sige at blive i Viborg FF og føre klubben tilbage til Superligaen efter fire sæsoners fravær.