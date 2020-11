Tidligt i bad, og et par kæmper, man aldrig glemmer.

Ja, på ugens barometer lander nålen desværre på stormfuldt for en 26-årig FCK-spillers vedkommende. For mage til tåbelig udvisning i en topkamp skal man virkelig lede længe efter.

Og så skal vi atter en gang til den kolde vulkanø i Atlanterhavet, hvor vi nok desværre snart må sige farvel til nogle legender, der nærmest har gjort det umulige ved at kvalificere deres land til flere slutrunder i træk.

Du får Bruuns barometer her:

Frustrerede Fischer

Det var et af de røde kort, der var annonceret i adskillige sekunder. For sådan som den frustrerede Viktor Fischer i minutterne – efter at FCK var kommet bagud med 0-3 mod FC Midtjylland – jagtede rundt efter en modstander, han kunne sparke ned, kunne det kun ende på én måde. Det gjorde det også. Andet gule kort til Viktor Fischer og tidligt i bad.

Det var det sidste, hans hold havde brug for. Det var også det sidste, den åbenmundede angriber havde brug for i sin kamp for at komme tilbage på sit gamle niveau. Tænk sig, at den halve Superliga blev udtaget til landsholdet i denne uge, uden at Fischer var med. Ja, han var vel ikke engang på tale?

Noget af en nedtur for en spiller, der var ligaens bedste i kalenderåret 2018, og som også kom med til VM i Rusland.

Áfram Ísland

I torsdags kommenterede jeg Islands hjerteskærende nederlag i den afgørende kamp om at komme med til EM-slutrunden til næste sommer. Det blev 1-2 i Ungarn efter islandsk føring på 1-0 til kort før tid. Det

var nok de gamle kæmpers sidste kamp sammen, for mange af dem er ved vejs ende.

Men det skal I have, Ragnar, Kari, Kolbeinn, Birkir, Gylfi og alle I andre. Sikke en rejse, det har været!

Island med til to store slutrunder! EM 2016 og VM 2018. Hvem skulle i sin vildeste fantasi have troet, det muligt? For mit eget vedkommende vil jeg også sige det islandske landshold tak for en af mine største kommentator-oplevelser nogensinde: Den historiske sejr over England i Nice i ottendedelsfinalen ved EM i Frankrig. Jeg glemmer jer aldrig.