Hvem gjorde det godt? Og hvem gjorde det skidt?

Der var i hvert fald en angriber i Herning, som gjorde det rigtig godt, da han blev skiftet ind i en meget vigtig Champions League-kvalifikationskamp mod Slavia Prag.

Og så var der en kommunikationsafdeling ovre i Smilets By, som godt kunne have gjort det lidt bedre, når det kom til udmeldingerne om, hvorfor de havde hentet en polsk målmand til klubben.

Du får Bruuns barometer her:

Dreyer lod fødderne tale

Mon ikke, at Anders Dreyer var den mest skuffede mand, da FC Midtjyllands altafgørende playoffkamp mod Slavia Prag i Champions League startede? Efter at være startet i midtjydernes tre foregående europæiske kampe var han nemlig blevet henvist til bænken. Hvad gør en mand med stil i den situation?

Han bider det i sig og brænder banen af, når han kommer ind. Det var præcis, hvad Dreyer gjorde, for der stod altså 1-0 til Slavia Prag, da han blev skiftet ind efter en time sammen med Bozhidar Kraev. En halv time senere stod der 4-1.

Anders Dreyer lagde genialt op til målet til 3-1, hvorefter han leverede noget af et statement i overtiden. Første bragede han bolden på overliggeren med venstre ben, og da bolden sprang tilbage til ham, hamrede han den op i målhjørnet med højre ben.

AGF's pudsige retorik

Jeg kunne ikke lade være med at smile skævt, da AGF hentede Kamil Grabara ind på en lejekontrakt af et års varighed. Og jeg lo højt, efterhånden som jeg blev præsenteret for klubbens retorik i forbindelse med det, der jo er en åbenlys desavouering af William Eskelinen.

Det nærmer sig Komiske Ali, når AGF nærmest ville have det til at lyde, som om de hentede Grabara, fordi Eskelinen havde gjort det så godt. Jeg er med på, at fodboldklubber har dagsordener og skal beskytte deres egne spillere, men AGF kunne godt have kommunikeret den her anderledes.

Specielt eftersom det er et stærkt signal i topkampen at forstærke sig på så vital en post med så dygtig en spiller. Det er tough luck for Eskelinen, men efter min mening havde AGF brug for en ny målmand.