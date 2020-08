Så giver Morten Bruun sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Man gør det ret godt, hvis man er dansker og scorer sig en chefstilling i en af Englands mest traditionsrige klubber.

Til gengæld skal man tage sig lidt sammen, hvis man er et europæisk fodboldforbund og synes, europæiske returkampe er fede uden tilskuere.

Du får barometeret her:

Johan og milliarden

Vi er ikke forvænte med, at danske fodboldledere headhuntes til udlandet. Så på det plan var det uden tvivl det mest markante klubskifte i dansk fodbolds historie, da Aston Villa forleden offentliggjorde, at deres nye sportsdirektør hedder Johan Lange.

Historisk set er Aston Villa en af de største klubber i engelsk fodbold, og den skal den 40-årige Lange nu være med til at lede. Bare for at give folk et indtryk af størrelsesforholdet mellem FC København og Aston Villa, så hentede Villa spillere for en milliard kroner sidste sommer.

Så tag ikke fejl. Birmingham-klubben er en langt større adresse i international fodbold end FC København, hvor Johan Lange hidtil har arbejdet.

Tomme tribuner

Ingen tilskuere i Parken på onsdag, når FC København og Istanbul Basaksehir mødes i Europa League. Det har Uefa bestemt. Eller rettere sagt: Uefa har afvist overhovedet at behandle FCK's anmodning om at få det samme antal tilskuere ind som i Superligaen.

Sådan har det været ifølge FCK selv, og dermed ophøjer Uefa sig til et overnationalt organ, der ikke anerkender de enkelte landes retningslinjer, og så kan der være lang vej til internationale kampe med tilskuere.

For hvad bliver det næste? Danmark møder Belgien og England i Parken i to super-attraktive kampe i begyndelsen af september, og her kan jeg da i den grad frygte, at ingen tilskuere bliver lukket ind, når det nu er den retning, Uefa angiver.