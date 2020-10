Hvem skal stramme op, og hvem skal have et gedigent skulderklap?

Vi lægger ud med nogle myndigheder, der får lidt røg for at holde fast i nogle temmeligt rigide tilskuerregler, som efterhånden må formodes at irritere og frustrere en del tilskuere på de danske fodboldstadioner.

Og så skal vi også op på en vulkanø i Atlanterhavet, hvor en fodboldspiller nu er blevet tilgivet af indbyggerne, efter han lavede et regulært one-man-show i en meget afgørende kamp mod Rumænien.

Du får Bruuns barometer her:

Rigide tilskuerregler i Superligaen

Jeg forstår godt, at folk reagerer, når de ser billeder af en lille tribune til en pokalkamp fyldt med tilskuere, der sidder side om side. Det virker komplet ulogisk, at myndighederne har det samme loft på 500 mennesker til alle fodboldkampe, hvad enten de afvikles på bittesmå stadioner eller på arenaer med plads til 30.000.

Det evindelige forsigtighedsprincip er langsomt ved at kvæle os alle og da i særdeleshed underholdningsbranchen. I forhold til topfodbolden i Danmark er det ikke mange stadioner, der skal kigges på, og beredskabet står jo klart fra den første periode af Superligaen, hvor op mod 30 procent af stadionkapaciteten måtte benyttes.

Det må(!) kunne genindføres ude i den friske luft på de store stadioner med folk siddende på hvert andet eller hvert tredje sæde. Den manglende logik er ved at være frustrerende.

Pas på 'Gilvi'

Der var glæde på Island i torsdags. Nu er landsholdet nemlig kun én kamp fra at have kvalificeret sig til næste års EM-slutrunde. Sejren på 2-1 over Rumænien skyldtes i alt væsentligt Islands nr. 10, Gylfi Sigurdsson, der scorede to overlegne mål.

På Island bruger folk spillernes fornavne, når de omtaler dem, og Gylfi udtales 'Gilvi', og efter kampen mod Rumænien var 'Gilvi' nok en gang på alles læber. Den islandske superstjerne fik kritik for at have prioriteret sit klubhold Everton højere end landsholdet, da Island i sidste måned mødte England og Belgien, men alt var tilgivet efter kampen i torsdags.

Hvis Gilvi er med for Island mod Danmark, er der al mulig grund til at holde øje med ham og begge hans sparkeben. Han er højrebenet, men satte begge sine mål ind med venstre fra kanten af feltet. Det fortæller også om en vis klasse.