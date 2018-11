Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang er der ros til en italiensk manager med et sensationelt mesterskab på CV'et.

Og så er der thumbs down til en dansk manager, som snart ser ud til at miste jobbet i den næstbedste engelske række.

Det er igen blevet tid til 'Bruuns barometer':

Alle har ønsket Claudio Ranieri velkommen tilbage til Premier League. Han var noget omdiskuteret, da han som Chelsea-manager fik det lidet flatterende tilnavn ”Tinkerman”.

Han blev mødt med meget skepsis, da han overtog Leicester, men tog hele England med storm som manden bag det mest sensationelle mesterskab i Premier Leagues historie.

Nu er han så tilbage som manden, der skal frelse Fulham. Det bliver ikke nogen nem opgave, men allerede i Ranieris første kamp som Fulham-manager blev vi mindet om, hvor meget vi havde savnet ham.

Ingen manager i Premier League optræder med den samme mildhed, charme og gode stil som den højt respekterede italiener, der er blevet hele Englands Claudio. Fulham vandt 3-2 i italienerens debut og er på vej mod bedre tider.

Efter 12 spillerunder lå Brentford lunt placeret som nr. 7 i the Championship efter en sæsonstart med blot to nederlag. På det tidspunkt blev manager Dean Smith headhuntet til Aston Villa og erstattet af den tidligere Brøndby-træner Thomas Frank, der var en del af træner-teamet i forvejen.

Det er mildest talt ikke gået ret godt. Under Franks ledelse har Brentford tabt seks ud af syv kampe og ligger nu nr. 18.

Frank kan med god ret henvise til, at marginalerne har været mod Brentford, der har tabt alle de seks kampe med kun et enkelt mål, men det er netop det, de dygtige managers kan; at få marginalerne over på deres side.

Frank kan hurtigt være fortid som manager i Brentford.