Tryllestøv over Stamford Bridge.

Og knap så meget tryllestøv over klubben fra Danmarks femtestørste by.

Det er emnerne i denne uge, hvor der er skulderklap til en tysk manager ovre i London, og hvor der også er en mindre fiskerlussing til EfB, fordi de klarer sig så dårligt.

Du får Bruuns barometer her:

Magikeren Thomas Tuchel

Hvor er I henne, alle sammen? Alle jer, der rystede på hovedet, da Chelsea fyrede Frank Lampard i januar? Jeg kan forstå, hvis I trykker jer, for sjældent har fodboldverdenen oplevet en større forvandling end den, der er sket med Chelsea på blot fire måneder.

Fra famlende, usikkert spil til et af verdens bedst fungerende fodboldhold. Senest blev Real Madrid spillet ud af banen i semifinalen i Champions League. Den eneste forandring er den nye manager, tyske Thomas Tuchel, der har drysset sit tryllestøv ud over den samme talentfulde trup, som Lampard ikke kunne forløse.

Dette skrevet som en reminder til alle jer, der altid prædiker kontinuitet i fodbold. Det kan ofte være godt. Men nogle gange kan det altså også give jackpot at bryde den. Det har det gjort for Chelsea.

Vestenvinden har lagt sig

»Her kommer Esbjerg ... blæsende.« Sådan står der på Esbjerg fBs spillerbus. Men vestenvinden har lagt sig for den femdobbelte mesterklub og den klub, der for blot to år siden blev nummer tre i Superligaen.

Da foråret startede, lå Esbjerg på en delt førsteplads i 1. division, med syv point at tære af i forhold til oprykning. Nu, tolv runder senere, har Esbjerg mistet enhver chance for avancement. Sidste udkald var i torsdags mod Silkeborg, men også her tabte vestjyderne.

Det er vildt, at den ressourcestærke klub fra Danmarks femtestørste by kan klare sig så dårligt. Mon ikke, der venter en større oprydning, både på ledelsesgangen og i spillertruppen, når de nye amerikanske investorer får kigget det hele efter i sømmene?