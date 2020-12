En islænding viste vejen for sit kriseramte hold.

Og sænkede ved samme lejlighed sin gamle klub.

Og så begyndte en cheftræner at ærgre sig over en debat om talkombinationer efter en ellers fin præstation mod et italiensk hold.

Det er blevet tid til Bruuns barometer.

Priskes pudsige ærgrelse

Hvor var det fedt at se FC Midtjylland tilkæmpe sig sit første point i gruppespillet i Champions League. Men hvor var det pudsigt, at FCM-træner Brian Priske efterfølgende udtalte, at han 'ærgrede sig over debatten' om FCM's spilsystem.

For første gang i tiden under Priske spillede FCM med tre stoppere i det 3-4-3-system, som Priske som det første fravalgte, da han tog over som cheftræner for lidt mere end et år siden. Og det virkede godt mod Atalanta. Det er da interessant, Brian Priske!

I hvert fald for alle os, der følger fodbolden og godt kan lide at diskutere den. Hvor kommer ærgrelsen fra? Jeg ved, at mange Superliga-trænere ikke holder så meget af disse talkombinationer, men i forhold til debatten om fodbold er det gavnligt med en fælles referenceramme.

Kjartan lod fødderne tale

Når en fodboldspiller lader munden løbe og kritiserer sin tidligere klub for at have fravalgt ham, sætter han sig selv under pres. For så skal han selv levere på banen.

Det gjorde Kjartan Finnbogason i søndags. Først gav han Vejle Boldklub en bredside i et interview med min tv-station Discovery, og så gik han ud og sænkede sin gamle klub. Ikke alene, men den islandske angriber var i den grad bannerfører for AC Horsens, da bundholdet hentede sin første sæsonsejr.

Han scorede til 2-0, og så viste han vejen for sine holdkammerater ved at spille videre med en smertende skulder, der gik af led og måtte sættes på plads igen ude på banen. Få minutter før tid fik han så sin velfortjente hyldestudskiftning efter at have ladet fødderne tale.