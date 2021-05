Godt gået af kronjyderne.

Og hvad sker der egentlig for Barcelona?

Det er emnerne i denne uge, hvor der er roser til Randers FC og skideballe til FC Barcelona for at sætte point til mod modstandere, de burde vinde stort over.

Du får Bruuns barometer her:

Råddenskab i Barcelona

Fairplay til den kommende spanske mester. Men uanset hvilken af Madrid-klubberne det bliver, må de i FC Barcelona sidde tilbage med en følelse af at have tabt mesterskabet.

En ting er, at Barca ikke har formået at besejre hverken Real Madrid eller Atlético i de indbyrdes opgør her i foråret, men at Messi & Co. også snubler mod lilleputter som Granada og Levante, er nærmest ubegribeligt. I de gode gamle dage vandt Barca altid den slags kampe, ofte med overlegne cifre, men lige nu kan den catalanske storklub sætte point til mod hvem som helst.

Senest demonstreret mod lille Levante, der kom tilbage og fik 3-3 efter, at Barcelona havde ført både 2-0 og 3-2. Det bliver aldrig godt med Ronald Koeman som træner, og mon ikke også Barca tager konsekvensen, når sæsonen er slut?

Randers FCs pokaltriumf

Jeg er glad for, at jeg i sidste øjeblik fik tilbudt en billet til pokalfinalen i torsdags. Jeg sad i Randers-afsnittet og kunne derfor på nærmeste hold opleve glæden over en forrygende indsats af Thomas Thomasbergs hold.

Sejren var kronen på værket for Randers FC, der kan se tilbage på en fornem sæson med kvalifikation til mesterskabsslutspillet og nu en pokaltriumf, der fører mindst otte europæiske kampe med sig.

Det er så meget desto mere imponerende, når man tænker på, at Randers to gange i løbet af sæsonen har mistet en nøglespiller. Først topscorer Emil Riis og dernæst midtbanemotoren André Rømer. Men de tab har Randers overvundet uden problemer. Det er godt gået af træneren og af de spillere, der har skullet steppe op.