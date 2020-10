Hvem gjorde det godt, og hvem gjorde det skidt?

Ja, to danske landsholdsspillere viste i hvert fald, hvordan man fejrer et 100-kampsjubilæum på den helt rigtige måde.

Og så var der en engelsk fodboldspiller til samme jubilæumskamp, man kun kunne få virkelig ondt af, da han fik marchordre efter en halv time.

Du får Bruuns barometer her:

Den store syndebuk

Jeg må erkende, at jeg mere end noget andet havde ondt af Harry Maguire, da han stod der på Wembleys græstæppe efter at have fået det røde kort mod Danmark. For forsvareren fra Manchester United lignede en mand, hvis verden definitivt var faldet sammen.

Det må man så også sige, den er, i alle tilfælde på det fodboldmæssige område. Først arresteret på den græske ferieø Mykonos og idømt 21 måneders betinget fængsel, dernæst og af samme grund suspenderet fra det engelske landshold.

Taget til nåde igen på landsholdet trods adskillige katastrofale præstationer for Manchester United og nu dette: Udvist efter blot en halv time efter to klodsede frispark. Harry Maguire var og blev den store engelske syndebuk efter kampen mod Danmark.

2 x 100

Uanset hvad er det en stor dag, når to landsholdsspillere runder 100 kampe. Men når det så sker på selveste Wembley med en sejr på 1-0 over England, så er alting i vater.

Det var passende, at landsholdet fejrede Simon Kjær og Christian Eriksen med en sejr, for 100 kampe er en fornem milepæl. Det er der blot otte danskere, som hidtil har præsteret. Duoen modbeviste tilmed myten om, at jubilarer altid spiller dårligt.

Simon Kjær var den suveræne oprydder i defensiven, mens der var pil op for Christian Eriksen i forhold til de tidligere landskampe. At han så krydrede indsatsen med et matchvindermål på straffespark tæller også på plussiden. Tillykke til de to med det fornemme jubilæum.