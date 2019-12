Så giver Morten Bruun sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang er der thumbs up til en dansk træner, som har kæmpet en brav kamp for at redde sin norske klub fra nedrykning.

Og så skal der bare strammes op ovre i Ådalen, hvor truppen er til langt mere, end resultaterne giver udtryk for.

Du får Bruuns barometer her:

Dansk trænersucces i Norge

Der er ikke mange succeshistorier om danske trænere i udlandet, men i Norge er der en. Her overtog den 41-årige Henrik Pedersen trænersædet i den nedrykningstruede traditionsklub Strømsgodset i juni måned.

Den første kamp var mod Molde, og her var Pedersen & co. bagud med 0-4 (!) ved pausen. Så var han ligesom i gang. Kampen sluttede med de samme cifre og efterlod 'Godset' på sidstepladsen i den norske liga.

Resten af sæsonen formede sig som en lang og desperat nedrykningskamp for Strømsgodset, der endte med at klare frisag takket være en sejr på 2-1 over Kristiansund i sidste spillerunde. Stærkt gået af Pedersen og hans hold, der var hele seks point under nedrykningsstregen, da halvdelen af turneringen var afviklet.

Ustabile OB

Jeg troede, at OB havde et af de bedste hold i Superligaen, men hvordan kan det så være, at kun tre hold har tabt flere kampe end fynboerne?

OB er efter min mening den største skuffelse i denne sæson, for der bør være potentiale til meget mere i den talentfulde trup. Specielt med sommerens indkøb af attraktive spillere som Sander Svendsen og Issam Jebali.

De tre seneste kampe er alle blevet tabt, og specielt nederlagene på udebane mod Lyngby og AC Horsens må have gjort ondt. For i begge kampe indledte OB med at dominere begivenhederne og komme foran med 1-0 for derefter at miste initiativet og lide to pinagtige nederlag mod klubber med langt mindre budgetter. OB er tilmed ude af pokalturneringen, og lige nu skal der i hvert fald strammes op, hvis 'Striberne' overhovedet skal kvalificere sig til slutspillet.