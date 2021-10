Det er det næstdårligste hold i Superligaen.

Og de skal passe på med ikke at være for tilfredse dernede i Haderslev, for lige pludselig kan man jo godt rykke ned i den næstbedste række.

Sådan ser det til gengæld ikke ud på ungdomslandsholdet, for de leverer år efter år og ligner bare en helt formidabel leverandør til det danske A-landshold.

Det er emnerne i denne uges udgave af Bruuns barometer, som du får lige her:

U21 fortsætter bare

Fødekæden til det danske A-landshold har i de senere år været formidabel. U21-landsholdet har præsteret den ene slutrundekvalifikation efter den anden.

Og den gode trend ser ud til at fortsætte under den nye træner Jesper Sørensen, for efter de to første kampe, som begge har været nogle bøvlede udekampe, har Danmark maksimumspoint efter to sejre på 1-0. William Bøving fra FCK blev matchvinder i Kasakhstan. Gustav Isaksen blev det i Skotland. Nu venter ligeledes ubesejrede Belgien i et topopgør i puljen på tirsdag.

U21-landsholdet er sat sammen af lutter Superliga-spillere, tilsat en håndfuld spillere fra udenlandske klubber med Jesper Lindstrøm i spidsen. Det er et hold, vi kan have store forventninger til.

Tandløse sønderjyder

Sønderjyske ser ikke godt ud i bunden af Superligaen. Jeg var på stadion for to uger siden, da sønderjyderne tabte 0-1 til AGF, og efterfølgende noterede jeg mig en vis tilfredshed hos det tabende hold. Jeg har også kunnet læse, at de mener, de har en håndfuld point for lidt i forhold til deres indsats. Jeg er helt uenig. Tværtimod var Sønderjyske ret heldige, da de vandt deres to sejre på 1-0 over henholdsvis Vejle og Brøndby.

Meget er nyt i Sønderjyske i denne sæson, med nye ejere, ny træner og mange nye spillere, og klubben har derfor brug for en god fortælling. De skal bare passe på med ikke at være for tilfredse.

For målt på de første 11 kampe i grundspillet er de tandløse sønderjyder nemlig det næstdårligste hold i Superligaen. Er de også det, når regnskabet skal gøres op, ja, så rykker de ud.