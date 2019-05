Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang lægger han ud med ros til en manager, som gør op med myten om, at det bedst kan betale sig for store hold at ryge tidligt ud af de mindre turneringer.

Og så er der tackling til en storklub, der har nået helt nye dybder, og hvor det hele bare sejler rundt for tiden.

Du får Bruuns barometer her:

Tak til Guardiola

Jeg vil gerne rette en stor tak til Pep Guardiola. Fordi han har gjort op med myten om, at det bedst kan betale sig for de store hold at ryge tidligt ud af de mindre turneringer.

I modsætning til flere af hans kolleger i de konkurrerende storklubber er Guardiola gået målrettet efter at vinde det hele med sin klub Manchester City. Intet hold har spillet flere kampe end City i denne sæson, men det har ikke forhindret Pep & Co. i at rydde bordet på den nationale scene.

Jürgen Klopp har nærmest gjort en dyd ud af at sørge for, at Liverpool ryger hurtigt ud af FA Cup’en, men det kunne jo være, det kunne betale sig at satse endnu bredere. Der er ingen endegyldige sandheder i denne sammenhæng, men Guardiola har i hvert fald bevist, at det godt kan lade sig gøre at gabe over det hele.

Elendige United!

Det er vildt at tænke på, at Manchester United faktisk blev nr. 2 i sidste sæson. Meget tydede på, at Premier League-æraens altdominerende klub omsider var ved at være ovre det traume, der har hvilet over Old Trafford siden Alex Fergusons farvel i 2013.

WRONG! I stedet nåede United nye dybder i en sæson, der af alle de forkerte årsager tåler sammenligning med David Moyes' forfærdelige sæson i 2013/14. Ingen titler og ingen Champions League-kvalifikation.

Tilmed skulle Uniteds fans til allersidst gennemleve to ydmygelser mod nedrykkerne fra Huddersfield og Cardiff. Lige nu sejler Manchester United ganske enkelt mere end nogensinde.