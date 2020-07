Hvem gør det godt?

Og hvem skal tage sig sammen i denne uge?

Ja, der er i hvert fald en dansker, der har gjort det så godt i AC Milan, at han nu har fået en permanent kontrakt med den italienske traditionsklub.

Og så er der en anden traditionsklub, der virkelig skal tage sig sammen, fordi den spiller så ynkelig en omgang fodbold i øjeblikket.

Simon Kjærs nye kontrakt

Jeg har været bekymret for Simon Kjær, ikke mindst set i relation til EM-slutrunden i 2021. De sidste par sæsoner har nemlig været turbulente for landsholdsanføreren, der ikke imponerede i sin tid i Sevilla.

I august 2019 blev han udlejet til Atalanta, som nærmest ikke brugte ham, og i januar gik turen videre til AC Milan. Her har Simon Kjær til gengæld slået til, og det i en grad, at den italienske storklub har givet den 31-årige dansker en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2022.

Hermed skulle mine bekymringer være ovre, for AC Milan henter ikke Simon Kjær på en permanent aftale, hvis de ikke har været tilfredse med ham. Simon Kjær kommer til at spille meget i Milan, og dermed skulle han være klar til at lede landsholdet ind i Parken, når Danmark om et år møder Finland i den første kamp ved EM-slutrunden.

Ynkelige Barca

Da den spanske liga blev genoptaget i juni måned førte FC Barcelona med to points forspring ned til Real Madrid. I torsdags sikrede Real Madrid sig så det spanske mesterskab en runde før slut. Afstanden mellem de to giganter er nu syv point. I Real Madrids favør.

Efter klubbens egne høje standarder har Barcelonas præstationer efter coronapausen været ynkelige, hvilket i den grad blev sat på spidsen på den aften, hvor Madrid definitivt sikrede sig titlen. Her blev Barca nemlig ydmyget hjemme på Camp Nou med et nederlag på 1-2 til miniputten Osasuna, der ovenikøbet scorede sejrsmålet med en spiller i undertal.

Er det afslutningen på en æra, vi oplever? Lionel Messi er 33 år – hvor længe kan han bære Barca? Og hvor længe orker han?