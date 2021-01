En 'vanvittig' argentiner tryller lidt ude på sidelinjen i en traditionsklub.

Og en anden klub kan simpelthen ikke finde ud af at vinde nogen som helst fodboldkampe.

Det er bare nogle af ingredienserne i denne uges barometer, hvor vi skal en tur over på De Britiske Øer og kigge lidt på underholdende Leeds og skrantende Sheffield United.

Du får Bruuns barometer lige her:

Leeds Uniteds vilde ridt

En ting er sikkert: Det er ikke kedeligt at se Leeds United. Holdet er braget tilbage i Premier League efter 15 smertefulde års fravær. Leeds satte tonen med et nederlag på 3-4 til Liverpool på Anfield i sæsonpremieren, og herefter er det gået slag i slag med den ene underholdende kamp efter den anden.

Leeds er blandt de mest scorende hold i Premier League og blandt dem, der lukker flest mål ind. Manden bag det vilde ridt hedder Marcelo Bielsa. Den 65-årige argentinske manager er besat af fodbold og går under navnet 'el loco', den vanvittige.

Det er kærligt ment, og kælenavnet har været meget passende for den måde, Leeds spiller fodbold på. Det er ukontrolleret, chanceskabende, risikofyldt og attraktivt. Leeds United, hvor er det dejligt at have jer tilbage.

Sheffield Uniteds deroute

Sheffield United kan blive det første hold i Premier Leagues historie, der ikke vinder en kamp. Efter de første 16 kampe var det blot blevet til to uafgjorte kampe, hvilket er det dårligste facit nogensinde efter det antal kampe.

Sheffield United gjorde ellers en glimrende figur som oprykker i sidste sæson, men i denne sæson er holdet blevet ramt lige i ansigtet af det, englænderne kalder for 'second season syndrome'. Det dækker over det besynderlige faktum, at mange oprykkere har det sværere i den anden sæson end i den første.

Euforien er væk, dagligdagen sætter ind, og spillerne præsterer ikke længere over evne. Sheffield Uniteds helt store problem er, at de næsten aldrig scorer, og så er det som bekendt meget svært at vinde.