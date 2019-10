Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang er der roser til en by, som ligger meget tæt på København, og som er garant for store fodboldoplevelser.

Og så er der til gengæld knap så meget ros til to store engelske klubber, der mildest talt er langt fra fordums styrke.

Du får Bruuns barometer her:

Tag til fodbold i Malmø

Jeg har nu været til fodbold på stadion i Malmø to gange i dette kalenderår. Og jeg under mange andre den oplevelse, som jeg har haft begge gange.

Jeg håber, at en del af stemningen fra kampen mod FC København i torsdag nåede ud i stuerne derhjemme via TV-skærmen, for efter skandinaviske forhold var det helt formidabelt. Den bedste nyhed for folk fra København er, at Malmø ligger lige derovre, en kort tur med toget og en spadseretur, så er du der.

Søndag spiller Malmö FF hjemme mod IFK Göteborg kl. 17.30, så med mindre kampen allerede er udsolgt, så kan du sagtens nå det. I alle tilfælde bliver Malmø jo liggende på den anden side af Sundet, så skriv dig mit gode råd bag øret: Stadion i Malmö er et besøg værd.

Skulle dét være en topkamp?

Jeg var ikke hverken sur eller gal efter at have set Manchester United mod Arsenal i mandags. Jeg var snarere forstemt. Det var godt nok United mod Arsenal, det kunne jeg jo se, men det var nærmest pinefuldt at opleve de to skrantende storhold levere sådan en omgang middelmådighed.

Den slags kampe er der jo mange af, men ikke mellem to kæmpeklubber, der har givet os nogle af de mest inciterende kampe i Premier Leagues nyere historie. Jeg synes nærmest, jeg tænker tilbage på en anden tidsalder, når jeg tænker på de brag mellem Manchester United og Arsenal, der tidligere efterlod os nærmest stakåndede på tilskuerpladserne og hjemme i sofaen.

Jeg vil overlade det til de to holds fangrupper at skændes om, hvilket hold, der var det dårligste. Selv vil jeg blot konstatere, at begge klubber er lysår fra det, de var engang.