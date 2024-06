Jacob Bruun Larsen blev glad for EM-udtagelsen, men den var ventet, siger han.

Jacob Bruun Larsen har ikke spillet en fodboldlandskamp i over to år, men mandag mødte han ind i fodboldlandsholdets lejr i Helsingør for at tage hul på EM-forberedelserne.

Efter en god sæson for Premier League-klubben Burnley var han ikke overrasket over, at landstræner Kasper Hjulmand i sidste uge udtog ham til slutrunden.

- Jeg fik beskeden fra Kasper Hjulmand torsdag efter træningen i Brøndby. Jeg blev selvfølgelig glad, meget glad, men jeg var ikke overrasket.

- Jeg havde sat det som et mål at komme til EM, og jeg har troet på det, siden jeg skiftede til Burnley sidste år. Jeg har troet på det hele vejen, siger Jacob Bruun Larsen.

Den 25-årige kantspiller scorede syv mål i 36 kampe på tværs af alle turneringer for Burnley. Han satser på at overføre de gode præstationer til landsholdet, for han er ikke med bare for at agere træningskegle, understreger han.

- Jeg stiller mig ikke tilfreds med "kun" at være med. Det er fedt at være med, men jeg vil ind og vise, hvad jeg kan. Landstræneren skal se, han får en spiller, der giver sig 100 procent, siger Jacob Bruun Larsen.

Den rapfodede dribler har i denne uge mulighed for at vise sig frem i testkampene mod Sverige og Norge, inden det bliver alvor med EM-premieren mod Slovenien søndag i næste uge.

For et år siden var han langt fra landsholdet efter et skadesplaget forår. Tålmodighed i genoptræningen og det rette klubskifte har banet vej for pladsen på EM-holdet, mener han.

- I 2023 havde jeg kun spillet 15 minutter fra januar og frem til sommerpausen. Men tingene kan heldigvis gå hurtigt i fodbold. Jeg blev min skade kvit, og jeg brugte den nødvendige ekstra tid på at komme mig, så jeg ikke gik på banen for tidligt.

- Så skiftede jeg til en god klub, havde en god sæsonoptakt og holdt snuden i sporet, og så kom belønningen i form af en masse kampe i Premier League. Og det har så belønnet sig i form af en plads til EM nu, siger Jacob Bruun Larsen.

Han har meget at takke fodboldtræner Vincent Kompany for. Den tidligere belgiske stjernespiller havde arbejdet sammen med Bruun Larsen i Anderlecht, og Kompany lokkede danskeren til Burnley.

- Han har en kæmpe andel i, hvad jeg har leveret i den her sæson. Jeg havde kontakt med ham efter mit mislykkede forår i 2023, og jeg vidste godt, at jeg ikke var så attraktiv efter at have været skadet i et halvt år. Men han troede på mig og fik mig til Burnley, og så gav han mig muligheden, og jeg greb den, siger Bruun Larsen.

Fra næste sæson skal Kompany træne Bayern München, mens Jacob Bruun Larsen i første omgang rykker retur til Hoffenheim, hvor han er på kontrakt et år endnu. Han bliver næppe kollega med Kompany igen efter sommerferien.

- Ikke hvad jeg ved af i hvert fald. Jeg har ikke talt med ham om et skifte, griner Jacob Bruun Larsen.

Den danske EM-spiller håber, at han også i fremtiden skal tørne ud for en klub i Premier League.

- Jeg har fået en smag for Premier League. Det er en fed liga, det er den højeste hylde. Jeg ved ikke, hvad der skal ske, men jeg er åben for at blive i Premier League. Spillet går stærkt, der er høj intensitet i kampene, og der er ikke nogen nemme kampe.

- Der er dygtige fodboldspillere, og det er bare en fed liga at være i og måle sig op mod de absolut bedste, siger den danske EM-spiller.

