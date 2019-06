Jens Stage og FC København er et perfekt match.

Det mener fodboldekspert Morten Bruun, der slet ikke kan forstå mange FCK-fans bekymring om AGF-profilen, der ifølge B.T.s oplysninger inden længe bliver præsenteret i hovedstaden.

»Jeg synes helt personligt, at det er mangel på forståelse for, hvad fodbold også handler om, hvis man er bekymret over at få Jens Stage.«

»Jeg kan godt se, at FCKs fans synes, det er lidt mere eksotisk at hente spillere andre steder end AGF, fordi FCK jo er en klart større klub. Men der skal de bare lige tænkte tilbage til, da de hentede en, der hedder Robert Skov i Silkeborg,« siger Morten Bruun.

Han er som skabt til at spille for Ståle Solbakkens FCK. Morten Bruun

Han har fulgt den nu 22-årige Jens Stage gennem mange år og er fuldstændig overbevist om, at han har, hvad der skal til for at præstere under Ståle Solbakken.

Han har oplevet, hvordan Jens Stage både i sin tid på AGFs U17 hold, dernæst i Brabrand og til sidst i AGF altid har været kritiseret for ikke at være god nok.

»Jeg kan bare konstatere, at hver eneste gang han foretager et skifte til næste niveau, så må alle skeptikerne lynhurtigt klappe i og ende med at skamme sig.«

Morten Bruun erkender dog, at AGF-stjernen, der senest også var en del af U21-landsholdet ved EM-slutrunden i Italien, stadig har punkter, hvor han skal forbedre sig.

Dyreste handler mellem to Superliga-klubber Jonas Borring fra Odense Boldklub til FC Midtjylland: 20 millioner kroner (08/09) Ulrik Laursen fra Odense Boldklub til FC København: 18 millioner kroner (07/08) Morten Nordstand fra FC Nordsjælland til FC København: 15 millioner kroner (07/08) Martin Bernburg fra FC Nordsjælland til Brøndby IF: 14,5 millioner kroner (09/10) Morten 'Duncan' Rasmussen fra AGF til Brøndby IF: 12 millioner kroner (05/06)

»Jeg kan godt se, at han har lidt problemer i de små rum. Jeg kan også godt se, at han har lidt problemer med sin timing ind i mellem,« siger han og fortsætter:

»Og jeg tror nok, at der skal et lille indløb til for Jens Stage i FCK, men han besidder bare alle de egenskaber, som man også har brug for på et fodboldhold.«

Her peger han især på midtbanemandens løbepensum.

Han finder det mærkværdigt, at det ikke bliver mere anerkendt og går i stedet til angreb på mange fodboldiagttagere, som ifølge ham lader sig forblænde af små ting ude på banen, som alligevel ikke fører til noget.

22-årige Jens Stage har været AGFs helt store profil i den forgangne sæson. Foto: Henning Bagger Vis mere 22-årige Jens Stage har været AGFs helt store profil i den forgangne sæson. Foto: Henning Bagger

»Hvorfor bliver det ikke fremhævet til skyerne, at en mand som Jens Stage har en større løbekapacitet end nogen anden spiller i Superligaen. Det er en kæmpemæssig kvalitet at have, men det er, som om det altid går under radaren i forhold til, hvem der kan lave de små lækkerier.«

Han mener derfor, at FCK-fansene har god grund til at finde smilebåndet frem, hvis det ender med, at Jens Stage skifter til FC København.

»De behøver ikke at rynke på næsen, fordi det bliver strålende med Jens Stage. De kommer til at holde rigtig meget af ham. Han er som skabt til at spille for Ståle Solbakkens FCK. Jeg har den største tiltro til, at Jens Stage bliver et hit i FC København.«

Ifølge B.T. oplysninger er AGF og FC København blevet enige om en pris på 15 millioner kroner. Et beløb, der ville gøre salget til AGFs største nogensinde.