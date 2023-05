Tre hætteklædte mænd angreb angriberens partner og tog værdier for knap 1,2 mio. kroner.

Valencias Justin Kluivert og hans kæreste har været gennem et mareridt, for bølgen af ​​hjemmerøverier hos professionelle fodboldspillere nåede nu til dem.

Hun var i huset, da det skete og blev overrasket af tre hætteklædte mænd efter en gåtur med hunden, rapporterer avisen Plaza Deportiva. De kom ind gennem haven, da sikkerhedsalarmen blev afbrudt.

Tyvene, som ifølge fodboldspillerens kæreste havde engelsk accent, truede og slog hende for at få hende til at afsløre, hvor værdigenstandene var.

Hun turde ikke andet end at give dem informationerne, og de slap af sted med ure, smykker og tøj til en værdi af 1,2 mio.

Efter blot et par minutter forlod de huset med tyvekosterne og efterlod hende med skader på kroppen. Det var hende selv, der ringede efter politiet, som kort efter dukkede op.

I det samme område har der allerede været lignende tilfælde mod spillere fra både Valencia og Levante, lyder det fra Spanien.