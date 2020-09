Lionel Messi bliver i Barcelona, selvom han egentlig helst vil væk.

Men ønsket om i første omgang at ville forlade den spanske storklub har gjort ondt på andre end Messi selv og alle Barcelonas passionerede fans.

Argentineren afslører således i et eksklusivt interview med mediet Goal, at hans familie med kone og børn brød sammen, da han fortalte dem, at han ville væk fra Barcelona.

»Da jeg fortalte min kone og børn, at jeg ville væk, blev det et brutalt drama,« siger Messi og fortsætter:

»Hele familien begyndte at græde. Mine børn ville ikke forlade Barcelona, og de ville heller ikke skifte skole.«

Messi bliver nu i Barcelona i endnu en sæson, fordi han ikke ønsker at gå op imod klubben i en retssag.

Den beslutning afbøder muligvis den værste smerte på hjemmefronten lige nu.

Men en afsked synes dog næsten uundgåelig, når den kommende sæson slutter.

»Min søn, min familie voksede op her og er herfra. Men der var intet forkert i at ville væk. Jeg behøvede det. Klubben havde brug for det, og det ville være godt for os alle,« siger Messi og takker hustruen Antonella Roccuzzo for at sætte sig udover sorgen ved at skulle forlade Barcelona på et tidspunkt.

»Min kone støttede mig, selvom hun var i stor smerte,« siger Messi.