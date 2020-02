Længe lignede det europæisk succes for Arsenal. Men i sidste øjeblik blev det til en kæmpe skuffelse i London.

På få minutter gik Arsenal torsdag aften fra eufori til fortvivlelse i opgøret mod Olympiakos i 16.-delsfinalen af Europa League.

Arsenal lignede en samlet vinder, da Pierre-Emerick Aubameyang scorede til 1-1 et godt stykke inde i overtiden.

Men i kampens allersidste minut fandt Olympiakos vej til nettet, hvilket sendte grækerne videre på reglen om udebanemål efter 2-2 samlet.

- Det gør meget ondt, siger Arsenal-træner Mikel Arteta, der tiltrådte som Arsenal-træner i december, ifølge BBC.

- Vi kontrollerede kampen, men fik et mål imod os på en dødbold, hvilket satte os i en svær situation.

Nederlaget var et alvorligt slag for hjemmebanepublikummet på Emirates Stadium.

Her kunne man formentlig godt have brugt en sejr efter en foreløbig skuffende sæson for Arsenal, der ligger nummer ni i Premier League.

- Det er ondskabsfuldt. Det er en kæmpe skuffelse, men samtidig er jeg meget stolt af spillerne, siger Mikel Arteta.

Aubameyang, der var tæt på at indtage en helterolle, var også helt nede i kulkælderen efter nederlaget.

Med blot sekunder tilbage havde han endda muligheden for at score sit andet mål og alligevel sende Arsenal videre i Europa, da en bold landede foran ham lige foran mål.

Men han missede.

- Det er meget, meget svært, siger Aubameyang ifølge Reuters.

- Der mål i sidste minut var uheldigt for os.

Samtidig forklarer han, at han "ikke ved", hvordan han missede den sidste chance, men at han var plaget af krampe og var træt. Det skriver BBC.

/ritzau/