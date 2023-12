Bayern München havde vundet 17 gruppekampe i træk, før FCK fik et point med hjem fra Allianz Arena.

Kun Ajax havde siden 2013 formået at få point med hjem fra Allianz Arena i en gruppekamp i Champions League, før FC København onsdag aften gjorde det samme ved at spille 0-0 mod Bayern München.

Samtidig blev Bayerns rekordlange stime på 17 sejre i gruppekampe brudt, og det gør FCK-træner Jacob Neestrup stolt.

- København er nu et af de få hold, der har formået at få point på Allianz, og det taler for sig selv. Det er bare godt gået, siger han.

Pointet er langt mere værdifuldt for ham, end da FCK spillede 2-2 med Galatasaray på udebane, og han frabad sig lykønskninger fra tyrkiske journalister.

- Når der bliver sagt tillykke med et point nede i Istanbul mod en klub, jeg synes, vi kan sammenligne os med, efter at vi har ført 2-0, så er det ikke tillykke. Men det er da et kæmpestort point, og det er vi alle sammen vanvittigt stolte over.

Bayern var allerede inden kampen gået videre som gruppevinder og spillede dermed ikke som sådan om andet end rekorder og ære.

Bayern-træner Thomas Tuchel havde på forhånd åbnet for, at reserver kunne komme i spil fra start, men det var tæt på den ideelle startellever, tyskeren valgte.

De tyske mestre er kendt for at tromle al modstand i gruppespillet uanset hvad, og i denne sæson er der også blevet delt et par gedigne lussinger ud i Bundesligaen.

- Den hedder 8-0, 7-0 og så 4-0 over Dortmund på udebane. Vi mødte et hold, som nogle gange slagter deres modstander. Det var de ikke i nærheden af at gøre mod os i to kampe, lyder det fra Jacob Neestrup.

For ham rangerer resultatet blandt de største i FC Københavns historie.

- Vi mødte et hold, der måske er i top-2 i verden sammen med Manchester City lige nu. Så det er et kæmpe resultat. Og de kom ikke ligefrem med U14-holdet, siger han.

Før sidste runde er FCK på andenpladsen i gruppen og kan selv afgøre sin skæbne hjemme mod Galatasaray.

/ritzau/