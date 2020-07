Tottenhams Serge Aurier mistede i denne uge sin bror på tragisk vis, da Christopher Aurier blev skuddræbt foran en natklub. Ifølge Aurier var motivet jalousi.

Klokken 5.00 mandag morgen blev Auriers lillebror fundet alvorligt såret af skud foran en natklub i den franske by Toulouse.

To timer senere blev Serge Aurier vækket af den værste nyhed, man kunne forestille sig.

Broren var død.



Nu afslører Serge Aurier, hvad der lå bag den tragiske og meningsløse handling. Broren blev opsøgt målrettet og kynisk - og så skudt ned.

»Det handlede om en kvinde. Christopher snakkede med sin eks-kæreste. Hendes nye kæreste ville ikke have det. Christopher ignorerede ham, og da han var ved at købe mad, kom manden tilbage og skød mod ham,« siger Aurier til det franske medie La Depeche.

Først var gerningsmanden på flugt, men han meldte siden sig selv til politiet. Tottenham-spilleren er glad for, at det er tilfældet.

»Det var klogt af ham. Jeg føler hverken had eller har brug for hævn. Jeg arbejder til daglig i en verden, hvor man skal være kølig. Jeg tror på retfærdigheden. Jeg er knust, og jeg vil fortsætte med at sørge over min brors død,« lyder det fra Aurier.

Christopher Aurier og Serge Aurier nåede at spille sammen i RC Lens, men det var Serge Aurier, der nåede længst med karrieren og steg til tops i fodboldverdenen. Men det kunne have været anderledes.

»Han var bedre end mig, men jeg var mere beslutsom. Han havde talent, han havde kvalitet, men jeg havde viljen. Vi startede vores rejse sammen, og han havde virkelig mere talent, end jeg havde. Han fortsatte med at spille i Toulouse uden at fortælle nogen, at han var min bror. Mange fandt først ud af det, da han døde,« fortæller Aurier om sin nu afdøde bror.

Serge Aurier valgte på trods af brorens død at spille Tottenhams kamp mod Newcastle blot to dage efter. Her var han med i London-klubbens 3-1-sejr.