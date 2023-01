Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mon ikke, at RareWine er rimelig tilfredse i øjeblikket?

Ikke nok med at både Mikkel Hansen og Joakim Mæhle er ambassadører for vinfirmaet, så kan det nordjyske firma nu tilføje endnu en ganske berømt kunde til listen: Brooklyn Beckham.

Det skriver migogaalborg.dk.

Brooklyn Beckham er søn af den tidligere fodboldstjerne David Beckham, og har været så glad for sin vininvestering, at han sender en hilsen til det danske firma fra Nordjylland.

Brooklyn Beckham delte nedenstående billede på sin Instagram. Vis mere Brooklyn Beckham delte nedenstående billede på sin Instagram.

'Tusind tak RareWine for den mest fantastiske vin. Kys til jer – I er de bedste,' skriver han i en Instagram-story, hvor han deler et billede af en eksklusiv vin.

Ifølge Daily Mail er der tale om en Château Lafite Rothschild fra 1998 til en pris på knap 6.800 kroner.

På den delte Instagram-story fremgår intet om et betalt samarbejde, og derfor må det antages, at Beckham Junior selv har betalt for vinen.

Et køb, han tydeligvis har været glad for, og som kan være guld værd for RareWine, der har over en halv million følgere på Instagram.

»Stoltheden er lige så udbredt i vores organisation, uanset hvordan det kommer os for øre, eller fra hvem. Som de fleste andre virksomheder, så samler vi også på glade forhold og stærke relationer,« siger Lars Granat, som er CMO i RareWine Group, til migogaalborg.dk og fortsætter:

»Men selvsagt er vi da både glade og ydmyge når det kommer til udtryk offentligt. Og så gør det da ikke noget at det er en almen kendt person med stor passion for vin og millioner af følgere, der omtaler os.«

Ifølge mediet aflagde RareWine Group et årsregnskab, der viste en vækst på knap 37 procent sammenlignet med året før.

Virksomheden har inden for de seneste 18 måneder åbnet kontorer i både Stockholm, Milano, Amsterdam og Genève.