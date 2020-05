Coronakrisen har kickstartet en hidtil uset støttekampagne til Brøndby IF.

Salget af Superliga-klubbens støttetrøje med sloganet 'Aldrig Alene' har slået ny rekord i klubben. Over 30.000 solgte trøjer er det blevet til - og fredag eftermiddag, efter vinduet for at købe trøjen lukkede, er folk stadig i kø på webshoppen.

Det fortæller Brøndbys marketingschef, Thomas Skov Petersen, til B.T.

»Vi har slået rekorden for Reebok-trøjen i slutningen af 1990'erne. Jeg kender ikke umiddelbart tallet, men den trøje løb også over en toårig periode, og det har vi slået,« fortæller marketingschefen.

Selvom coronakrisen har tvunget fodbolden på pause, så har det ikke forhindret Brøndbys fans i at vise støtte til klubben. Her et billede fra pokalfinalen mellem Brøndby-FC Midtjylland i Telia Parken fredag 17 maj 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Selvom coronakrisen har tvunget fodbolden på pause, så har det ikke forhindret Brøndbys fans i at vise støtte til klubben. Her et billede fra pokalfinalen mellem Brøndby-FC Midtjylland i Telia Parken fredag 17 maj 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Salget af støttetrøjen er løbet siden fredag 24. april og skulle egentlig være afsluttet 15. maj klokken 13.

Men den massive interesse for trøjen har tvunget Brøndby til at indføre et midlertidigt køsystem på hjemmesiden.

»Der har været så meget belastning på shoppen siden i morges, så vi var nødt til at lave et køsystem, hvis vores fans skulle kunne få fat på trøjen. Alternativet ville være, at siden brød sammen,« siger Thomas Skov Petersen.

Han fortæller videre, at der - på trods af at salget i princippet er lukket - stadigvæk tikker nye ordrer ind fra fans, der vil have fingrene i den specialdesignede trøje.

Der er kommet queue-it på bestillingen af 'Aldrig Alene'-trøjen. Alle, der er i kø, når salget lukker kl. 13:00, stadig kan nå at bestille det antal trøjer, de ønsker.



Altså, holder du din plads i køen, kan du nå at bestille trøjer.



Tak til @queueit for hjælpen #Brøndby pic.twitter.com/ROmBY7wCo9 — BrondbyIF (@BrondbyIF) May 15, 2020

Da B.T. snakkede med Thomas Skov Petersen for nogle dage siden, sagde han, at hvis det daværende tempo fortsatte, så forventede han et salg på omkring 19.000-20.000 trøjer.

Et tal, der altså nu er overgået med flere længder.

»Lige nu har vi solgt 30.600, og det er stukket helt af. Så jeg tør ikke forvente mere, for jeg har skudt forkert hele vejen igennem,« siger Thomas Skov Petersen og tilføjer:

»Det er gået over al forventning. Da vi snakkede med Hummel om at få produceret trøjen, vurderede vi et salg på mellem 1.500 og 5.000 solgte trøjer. Da vi så rammer 6.000 for nogle uger siden, tænkte vi 'det er jo helt vildt', og så kan du jo gange op, hvor meget mere vildt det er nu.«

Når Superligaen starter op igen, så bliver det uden billeder som dette på de danske stadions. Her Brøndby-tilhængere med flag før kampen i 3F Superliga-kampen mellem Hobro IK og Brøndby IF på DS Arena i Hobro 11. august 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Når Superligaen starter op igen, så bliver det uden billeder som dette på de danske stadions. Her Brøndby-tilhængere med flag før kampen i 3F Superliga-kampen mellem Hobro IK og Brøndby IF på DS Arena i Hobro 11. august 2019. Foto: Henning Bagger

På trods af den store efterspørgsel på støttetrøjen fortæller marketingschefen, at det har været nødvendigt at sætte en deadline på salget, da trøjen endnu ikke er produceret.

»Normalt, når man producerer en trøje, så tegner man den først, og den proces tager en syv-otte måneder og nogle gange mere. Men når der er tale om en corona-trøje, så kunne vi ikke vente så længe,« siger han og fortsætter:

»Så vi har fået den designet på computer og solgt den, inden den er produceret. Den skal leveres i starten af august, og hvis det skal kunne lade sig gøre, så skal der også være tid til at få den produceret, hvorfor vi måtte have en deadline, så vi vidste, hvor mange der skulle produceres,« siger Thomas Skov Petersen.

Hvor mange trøjer Brøndby ender med at have solgt, inden dagen er omme, tør marketingschefen ikke give et endegyldigt bud på, men han fortæller dog, at der stadig er mange fans i kø.

'Aldrig Alene' er også titlen på en af Brøndbys slagsange. Selvom fansene ikke kan bidrage på tribunerne, når Superligaen starter igen, så har de kunnet bidrage med millioner under coronakrisen. Foto: Henning Bagger Vis mere 'Aldrig Alene' er også titlen på en af Brøndbys slagsange. Selvom fansene ikke kan bidrage på tribunerne, når Superligaen starter igen, så har de kunnet bidrage med millioner under coronakrisen. Foto: Henning Bagger

»Den kan godt nå over 31.000 solgte. Hvis folk er tålmodige, og de alle sammen venter, så kan vi også godt runde 32.000. Men uanset hvad, er vi ovenud lykkelige for det nuværende resultat,« siger han.

'Aldrig Alene'-trøjen, der har fået sit slogan efter en Brøndby-slagsang af samme navn, går til en pris på 399 kroner for voksenstørrelser og 349 kroner for børnestørrelser.

Lidt hurtig hovedregning vil fastslå, at den særlige Brøndby-trøje har omsat for et sted imellem 10,6 og 12,2 millioner kroner.

»Det er et kæmpe boost til klubben, som betyder rigtig meget økonomisk i en tid, hvor der ingen likviditet er, når der ikke spilles kampe,« siger Thomas Skov Petersen.