Filip Bundgaard ved godt, at det kræver mental styrke at slå igennem i Brøndby, og der er hjælp at hente.

Det er gået stærkt for angriberen Filip Bundgaard, der allerede som 16-årig fik debut for Randers FC i Superligaen, og nu som 19-årig blev klubbens største salg til dato med skiftet til Brøndby.

Med et sådant skifte følger forventninger, som man skal håndtere mentalt. Det ved Bundgaard, og han har hjælpen og støtten tæt på i skikkelse af storebror Oliver Bundgaard, der til daglig slår sine folder hos Viborg.

- Han har hjulpet mig rigtig meget, især omkring det mentale. Man skal være stærk oppe i hovedet, for der kommer også nedture, siger Filip Bundgaard, som gennem hele karrieren har trukket på sin storebror.

- Især omkring det mentale er mine storebror dygtig. Der kan jeg helt klart lære noget fra ham. Han er mentalt stærk og dykker også meget ned i det. Jeg er godt i gang med at lære det, for det er bare en vigtig del af det.

Den nye Brøndby-angriber har kunnet se fodsporene ind i fodboldverdenen fra storebror Oliver Bundgaard, som nu er 22 år.

Han tog også turen gennem Randers' ungdomsakademi, men i sommeren 2022 skiftede han til Viborg. Det var igen en erfaring, lillebror kunne trække på, at Brøndby i slutningen af januars transfervindue pludselig stod klar med en kontrakt.

- At kunne følge ham har betydet en masse. Jeg har kunnet snakke med en, som har prøvet det før, og som selv har lavet et skifte.

- Han sagde også, at man skal ikke være bange for at springe ud i tingene, og så var han der bare for mig og støttede mig, fortæller Filip Bundgaard om tiden op til skiftet.

- Jeg bruger ham rigtig meget, og han er god til at hjælpe mig.

Filip Bundgaard kan få sin officielle Brøndby-debut 18. februar, når de blågule tager hul på foråret med en vaskeægte topkamp. Førerholdet FC Midtjylland gæster Brøndby, der indleder foråret som nummer to.

/ritzau/