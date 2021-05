Niels Frederiksen og topscorer Mikael Uhre var ikke overraskende glade og stolte over DM-guldet.

Niels Frederiksen skrev sig mandag ind i Brøndbys historie som den træner, der førte storklubben til et dansk mesterskab efter 16 års guldtørke.

Efter 2-0-sejren over FC Nordsjælland blev den tidligere bankmand hyldet af fansene på tribunerne, og han var ikke upåvirket, da han nåede studiet hos tv-kanalen 3+ efter kampen.

- Der er rigtig mange følelser i det her, sagde Niels Frederiksen.

- Vi har en gruppe spillere, der har stået sammen og kæmpet skulder ved skulder som et kollektiv og en enhed. Kæmpe ros til spillerne for det, lød det.

Da sæsonen blev skudt i gang, havde de færreste troet på, at Brøndby nu ville stå med guldmedaljer om halsen. Det gør ikke glæden mindre hos cheftræneren.

- Jeg har en enorm tilfredshed med, hvordan det er gået. Jeg synes, vi er fortjente mestre, siger Niels Frederiksen og berettede om stemningen i omklædningsrummet.

- Der er fest, og der er nogen, der spiller Champions League-hymnen. Det er lidt for tidligt, synes jeg, siger han med et skævt smil.

Brøndby træder ind i Champions League-kvalifikationens playoffrunde og skal vinde ét dobbeltopgør for at nå gruppespillet.

En af sæsonens helt store spillere i den gule trøje har været Mikael Uhre. Den sønderjyske angriber endte som topscorer i Superligaen med 19 scoringer.

- Det er for sindssygt. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er tom for ord. Det er fantastisk, siger han til 3+.

- Det kan godt være, jeg har lidt svært ved at forstå, hvad det er, vi har lavet. Det vil nok blive husket i et par år endnu. Det er stort, siger han.

Da slutfløjtet lød på Brøndby Stadion, blev græstæppet invaderet af ellevilde fans, der har ventet på et nyt mesterskab, siden Michael Laudrup førte klubben til guld i 2005.

I 2018 var det tæt på, men det glippede i en famøs udekamp mod AC Horsens. Derfor forstår Mikael Uhre fansenes ekstase.

- Jeg tror godt, jeg kan sætte mig ind i, hvad det betyder for dem, men det var vanvittigt. Jeg løb selv ind på banen og kunne godt se, at der kom mange imod os, siger Uhre med et grin.

Vagterne på stadion fik forholdsvis hurtigt styr på baneinvasionen, så guldpodiet kunne sættes op på græstæppet.

/ritzau/