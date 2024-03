Det var en anbefaling fra Brøndbys målmandstræner, der førte til Patrick Pentz' vitale redning mod FCM.

Målmanden Patrick Pentz var den store helt, da Brøndby søndag aften slog FC Midtjylland 1-0 i Superligaens topkamp og overtog førstepladsen.

Pentz reddede et straffespark og havde flere andre store redninger, da Brøndby spillede i undertal i 80 minutter.

Østrigeren ønsker dog ikke at tage æren for sejren, og han takker målmandstræneren Casper Ankergren for at have hjulpet med informationer til at redde Cho Gue-Sungs straffespark.

- Det er Ankergrens fortjeneste. Han analyserer modstanderne og angriberne, og han kom med en anbefaling til mig, og jeg stolede 100 procent på ham.

- Han har prøvet alt inden for fodbod. Derfor valgte jeg det hjørne, han anbefalede, fortæller Patrick Pentz.

Det er ikke første gang i sæsonen, at han snupper et straffespark. Det samme gjorde han i sin debut ude mod Vejle, hvor Brøndby også vandt med 1-0.

Han nyder situationerne.

- Det er altid angriberen, der har presset på sig ved et straffespark. Ikke mindst her på Brøndby Stadion. For mig er det en win-win-situation.

Trods de mange store redninger vil han ikke have mere ære af sejren end holdkammeraterne.

- Vi er et hold, og det var en holdpræstation mod Midtjylland. Nogle gange redder de min røv, andre gange er jeg nødt til at redde deres røv. Alle arbejder for hinanden.

- Vores mentalitet var utrolig, jeg kan næsten ikke tro, at vi har vundet kampen, siger Pentz.

Han er dog ikke imponeret over FCM's præstation.

- De (FCM, red.) havde ikke nogen plan, men sendte bare høje bolde ind. Det var min første kamp mod dem, og jeg har spillet mod alle i ligaen nu og var ikke særligt imponeret over dem.

- Selvfølgelig er de konkurrencedygtige, men jeg har spillet mod bedre hold. Det var ikke til at se, hvad de ville med bolden.

Pentz er i Brøndby på en lejekontrakt i denne sæson, men står det til klubbens fans, skal han blive meget længere. Således råbte de på "fire år mere" til østrigeren med hentydning til en lang kontrakt til ham.

Han glider dog elegant uden om fremtidssnak.

- Jeg kunne ikke høre det, jeg snakker ikke dansk. Først og fremmest vil jeg opnå noget godt her. Jeg synes, vores holdånd er utrolig, den måde vi arbejder på i hverdagen, lyder det fra Pentz.

/ritzau/