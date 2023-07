Brøndby er i den afsluttende fase i målmandsjagten efter Mads Hermansens farvel.

Som B.T. kunne afsløre, bød Superliga-klubben lørdag igen på Odds Leopold Wahlstedt, denne gang 3,3 millioner kroner, og den svenske keeper gjorde selv efter sin kamp mod Vålerenga det klart, at han har ladet klubben vide, hvad han vil.

»Jeg har givet besked om, hvad min holdning er,« sagde han ifølge Nettavisen.

Samtidig med buddet på Leopold Wahlstedt kører flirten med nummer et på ønskelisten Lucas Lund videre.

B.T. har tidligere løftet sløret for, at fodbolddirektør Carsten V. Jensen har budt to gange på Viborgs 23-årige målmand. Første gang otte millioner kroner, anden gang 12 millioner kroner plus bonusser på fem millioner kroner.

Træner Jesper Sørensen forsikrer, at der bliver arbejdet intenst hos chefen, der umuligt kan sove ret meget, hvis man skal tro Jesper Sørensen.

»Vi har haft en tæt dialog sammen, og jeg føler, at jeg har været opdateret hele tiden. Jeg har også haft mine bud på, hvad der skal ind, og så har jeg tiltro til det, der bliver arbejdet med. Der bliver arbejdet i døgndrift på den plads lige nu,« siger han efter sejren over Silkeborg.

Her havde han valgt Thomas Mikkelsen, 39 år, som sidsteskanse, og den aldrende reservemålmand gjorde det virkelig godt med vigtige redninger, så præstationen fik topkarakter hos cheftræneren.

»Den var fantastisk, og mere skal jeg vel ikke sige om Thomas’ præstation. Vi stoler og tror på ham, når han står derinde. Hans holdkammerater har tiltro til ham, det er det vigtigste. Thomas giver os den sikkerhed, at vi kan tillade os at gå efter den rigtige i stedet for at gøre noget overilet. Det er det vigtigste,« forklarer Jesper Sørensen.

B.T. kunne onsdag i Transfervinduet fortælle, at der stor seks navne på Brøndbys liste over mulige kandidater, men hvor mange de er nede på nu, ville Jesper Sørensen ikke ud med.

»Jeg skal ikke ud og fortælle, hvor mange vi er nede på. Det finder I ud af, og så får ikke mere ud af mig.«