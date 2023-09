»Fantastisk.«

Selvom Brøndby tabte det topintense derby med 2-3 hjemme mod FC København, kunne vestegnsklubbens nye hollandsk-surinamske wingback, Sean Klaiber, ikke lade være med at smile efter kampen.

Han var nemlig blæst bagover af den atmosfære, som de mere end 25.000 tilskuere på Brøndby Stadion havde skabt.

»For at være ærlig – dette var én af de bedste oplevelser, jeg har haft. Den måde, at fansene er positive på, er ikke noget, jeg er vant til fra Holland, hvor fansene kan være ret negative.«

»Det her er bare på et andet niveau. Selvom vi var bagud, heppede de stadig vildt på os. Jeg elsker det – og jeg vil kæmpe for fansene. Det var virkelig specielt,« lød det fra den tidligere Ajax-spiller.

Den 29-årige forsvarsspiller kom ud til kampen, som en tyr i et rodeo. Og inden for de første fem minutter var han allerede blevet uvenner med en håndfuld modstandere.

»Ja, det var min tilgang – men ikke bare i denne kamp. I hver kamp er man nødt til at komme ind i hovedet på modstanderen.«

»Det var nogle gode dueller, og efter kampen kunne vi godt tale sammen. Men under kampen er de mine fjender. Det er mig eller ham!«

Og det var faktisk tæt på at blive en decideret drømmedebut. For midt i første halvleg troede alle, at Sean Klaiber ville blive målscorer. Men FCK's Kamil Grabara hev en mirakelredning frem.

»Da jeg ramte den, tænkte jeg 'den her går ind'. Det var en god redning – men det var 'shit for us'.«

»Da jeg lå i min seng i går aftes, tænkte jeg på, om jeg ville score. Ja – det var uheldigt, men næste gang går den forhåbentligt ind,« lød det fra Surinam-landsholdsspilleren.