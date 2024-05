Brøndby-aktien bragede ned, da børsen åbnede mandag. Faldet kommer lige efter Brøndbys missede mesterskab.

Aktiekursen i Brøndby faldt markant mandag morgen, efter at fodboldklubben søndag tabte det danske mesterskab med et nederlag på hjemmebane til AGF.

Aktien faldt kort efter åbningen med mere end 30 procent til 0,64 kroner. Faldet er ved 10-tiden mandag på lidt over 25 procent.

Brøndby havde søndag en gylden mulighed for at vinde det danske mesterskab, da holdet på hjemmebane skulle møde AGF.

Brøndby-fansene var meget skuffede efter søndagens 2-3-nederlag hjemme til AGF og et misset dansk mesterskab. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Brøndby-fansene var meget skuffede efter søndagens 2-3-nederlag hjemme til AGF og et misset dansk mesterskab. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

En sejr til Brøndby ville betyde DM-guld, men holdet endte med at tabe 2-3 til AGF, der ikke havde andet end æren at spille for.

I stedet snuppede FC Midtjylland DM-guldet. FCM spillede 3-3 hjemme mod Silkeborg, og det var nok til at tage guldet.

Med FCM's pointtab var det faktisk ikke nødvendigt for Brøndby at vinde, da bare et uafgjort resultat mod AGF havde været nok.

Men det lykkedes ikke for Brøndby at hive et enkelt point hjem, og dermed havnede DM-guldet i Herning.

Det brød Brøndbys aktie sig ikke om mandag. Det skal dog siges, at aktien steg i sidste uge, da Brøndby havde spillet sig frem til en matchbold om guldet.

/ritzau/