I en sæson, der længe så ud til at blive helt fantastisk for Brøndby endte i en stor skuffelse, da holdet fra vestegnen mistede sejren i de døende sekunder mod Horsens. Her fortæller fansene om de store følelser, der er forbundet ved at være fan af Brøndby.

Få e-avisen hver dag for kun 199 kr./md. - Bestil nu Kan du li' hvad du læser? Giv os et like Hitter på Facebook