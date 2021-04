FC Nordsjælland erkender, at det ikke er godt nok, at der onsdag havde sneget sig brøndbyfans ind i Farum.

Sikkerhedsprotokollerne i Superligaen foreskriver, at der ikke må være udebanefans til superligakampe i denne sæson.

Alligevel kunne Brøndbys spillere onsdag lade sig tiljuble af en gruppe brøndbyfans på Right To Dream Park i Farum efter holdets 3-0-udesejr over FC Nordsjælland.

Årsagen findes ifølge FCN i, at en række billetter, der var til rådighed for klubbens partnere, var havnet hos personer med tilhørsforhold til Brøndby.

Det siger presseansvarlig i FC Nordsjælland, Christian Wolny. Han understreger, at onsdagens hændelser vil få konsekvenser.

- Når sådan noget her sker, følger vi op på det, og vi indkalder til møde i morgen (torsdag) for at se, hvem der står til ansvar for, at de her fans fra Brøndby er kommet ind. Vi er kede af det og skuffede.

- Udefans er ikke tilladt på stadioner i Superligaen i denne sæson, og det er et ansvar, vi har påtaget os. Det er ikke godt nok, og vi skal sørge for, at det ikke sker igen, lyder det fra FC Nordsjællands presseansvarlige.

Han fortæller, at FCN ellers har gjort sine partnere opmærksomme på, at fans med tilhørsforhold til udeholdet ikke er velkomne.

- Billetterne er partnerbilletter, som partnerne kan give til sine kunder. Vi har gjort det helt tydeligt, at vi har et ansvar for, at der ikke kommer udefans ind.

- De har anerkendt det, og der står også tydeligt på billetterne, at har man noget tilhørsforhold til udeholdet, så har man ikke adgang, fordi vi har ansvaret som arrangør.

Gruppen af brøndbyfans var ikke tydelige i sine markeringer før til allersidst, og derfor nåede FCN ikke at gribe ind, lyder det.

- Vi kunne til sidst i kampen konstatere, at de var kommet ind, og det er vi ikke tilfredse med. Det her kan vi ikke acceptere, og det kommer til at få en eller anden konsekvens fra vores side, slår Christian Wolny fast.

Onsdag var det første gang i år, at fans igen var tilladt på lægterne til kampe i Superligaen.

/ritzau/