Forsvarsspilleren Jeppe Tverskov forlænger opholdet i superligaklubben OB.

Således oplyser den fynske klub, at Tverskov har skrevet under på en forlængelse. Dermed løber kontrakten nu frem til sommeren 2023.

Tverskov har ellers været sat i forbindelse med flere andre klubber, herunder Brøndby. Men den 26-årige spiller foretrækker altså at blive i OB.

Han mener, at klubben har bevæget sig i en positiv retning, efter at han i 2016 skiftede fra Randers.

»Både jeg og klubben indikerer med denne forlængelse, at vi virkelig vil hinanden, og jeg glæder mig til at bidrage endnu mere til udviklingen i klubbenm« siger Jeppe Tverskov:

»Der er sket meget i setuppet omkring holdet, og jeg kan godt lide, at klubben er ambitiøs. Det gør det virkeligt attraktivt at spille her, og jeg ser gode perspektiver for både OB og mig selv.«

Sportsdirektør Jesper Hansen glæder sig over forlængelsen med Tverskov, som han kalder en af de bedste midtstoppere i Superligaen.

»Han har været igennem en meget fin udvikling, siden vi hentede ham for tre år siden, og nu kan han koncentrere sig om tage det næste skridt i karrieren,« siger Jesper Hansen.

»Vi arbejder konstant på at optimere vores trup, og forlængelsen med Jeppe er et vigtigt led i den proces. Han er en leder både på og uden for banen, og det glæder os derfor meget, at han har skrevet under på en lang kontrakt.«

Tverskov har misset de seneste to superligakampe hos OB, der søndag møder Esbjerg på udebane.

Brøndby skal i den kommende weekend møde AC Horsens.

/ritzau/