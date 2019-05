Hvad vil Brøndby?

Det er et stort spørgsmål, som der muligvis også er mange svar på. Nogle af de svar er det kun klubben, der har, og andre af dem kan både fans og medier forsøge at gætte sig til.

Tidligere i maj offentliggjorde Brøndby deres regnskab for første kvartal af 2019 med markante justeringer og ændringer i forhold til, hvad klubben tidligere meldte ud.

Og trænerspørgsmålet? Det er fortsat ubesvaret.

Der er ingen overhovedet i den trup, som er mange millioner værd lige nu. Mikkel Beckmann

Men hvad betyder omsadlingen på Vestegnen for klubben? Blandt andet at man nu vil holde på en række af nøglespillerne i stedet for at sælge dem.

»Man er godt klar over, at hvis man skal ud og realisere 44 millioner i spillersalg ... Det er faktisk rigtig meget, og specielt med tanke på, at der jo ikke som sådan er nogle af deres spillere, der har toppræsteret. Og det her er jo ikke penge, de kan klare med et salg. Der skal flere spillere ud. Og netop med tanke på, at man har haft en svær sæson, hvis man så ovenikøbet skal ud og sælge nogle af de bedste spillere for at realisere det her (de 44 millioner, red.), så skal man jo nærmest bygge dobbelt op,« lyder det fra Ole Bjur, tidligere sportschef i Brøndby, i den seneste udgave af Fodbold FM, som du kan lytte til HER.

»Og så tror jeg, man har sagt, at der er for stor risiko for, at man ryger ind i en halvskidt sæson, og derfor er man nødt til at holde fast på stammen på holdet, så man har en garanti for at forvente at kunne spille med i toppen,« tilføjer han.

Men Brøndby kan ikke gå helt fri af de kritiske øjne efter den seneste udmelding med justeringer i budgettet og transferplaner, selvom det giver mening, at profilerne nu skal blive i stedet for sælges. For det giver ridser i troværdighedslakken, mener B.T.s journalist Michel Wikkelsø Davidsen.

Brøndbys cheftræner Martin Retov og sportsdirektør Ebbe Sand før superligakampen mellem Brøndby-FC Midtjylland på Brøndby Stadion, mandag den 20. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys cheftræner Martin Retov og sportsdirektør Ebbe Sand før superligakampen mellem Brøndby-FC Midtjylland på Brøndby Stadion, mandag den 20. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg synes, det er utroværdigt. Det er ikke specielt godt, at man først melder noget ud med 44 millioner, og så pludselig bliver det 17. Når man også ved, at et af hovedpunkterne i strategi 6.4 er troværdighed - det står der i selve strategien - så synes jeg ikke, det er okay,« fortæller han.

Omlægningen af strategien i forhold til sommerens transfervindue betyder, at man vil holde på nogle af de profiler, der måske ellers skulle have været sendt og indbragt større transfersummer til sommer.

Men Michel Wikkelsø Davidsen mener ikke, at spillerne i Brøndby kan forvente at skulle lave det store skifte denne sommer med tanke på resultaterne og præstationerne.

Og den pointe køber Mikkel Beckmann også ind på:

»Jeg er enig i, at spillerne ikke kan sidde og håbe på, de bliver solgt for et kæmpe millionbeløb. Der er ingen overhovedet i den trup, som er mange millioner værd lige nu. Den varmeste lige nu er Simon Hedlund, som jeg ser det. Resten - det er ikke ret mange millioner, der kan skrabes ind på dem.«

