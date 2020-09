Der er stadig masser af plads til forbedring, lyder det fra Superligaens tophold, Brøndby.

Brøndby kunne ikke have ønsket sig en bedre start på Superligaen.

I hvert fald ikke, hvis man udelukkende kigger på tabellen. Den siger ni point efter tre kampe og en førsteplads i landets bedste fodboldrække.

Senest blev det søndag til en hjemmesejr på 2-1 over AC Horsens.

Hos vestegnsklubben ser man dog stadig rig mulighed for forbedring. Det siger Jesper Lindstrøm, der stod for kampens første scoring søndag.

- Der er 100 procent mere at komme efter. Vi har slet ikke ramt vores topniveau overhovedet, siger 20-årige Lindstrøm.

- Men vi træner hårdt, og på et tidspunkt finder vi vores topniveau. Og at man kan vinde, selv om man ikke spiller op til sit bedste, det siger noget om, at man har en mentalitet, som ikke så mange andre hold har, lyder det.

Brøndby bragte sig søndag foran med to mål i første halvleg, inden Horsens i de døende minutter fik reduceret til 1-2.

Og Brøndby-træner Niels Frederiksen mener - ligesom Jesper Lindstrøm - at holdet kan præstere på højere niveau end i søndagens kamp.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev lidt bedre til at håndtere bolden. Problemet er nogle gange, at når man har et hold, der er så dygtigt i længderetningen og har så hurtige spillere, så er der også en tendens til, at man hele tiden tænker på den måde, siger Niels Frederiksen.

- Men det betyder, at det nogle gange bliver for hektisk og for stresset. Der skal vi være bedre til at afveje, hvornår vi skal tage de dybe løb, og hvornår man skal vente. Den balance var vi ikke så gode til i dag.

Han vil trods den gode start ikke nævne Brøndby som kandidat til DM-guldet.

- Det synes jeg ikke, vi skal snakke om. Så skal vi spille bedre, end vi gør i øjeblikket, lyder det fra Brøndby-træneren.

Brøndbys næste opgave i Superligaen er Randers på udebane 2. oktober.

/ritzau/