Fodboldklubben Brøndby IF undersøger en tilskuer for at have kommet med en racistisk ytring søndag aften.

Det skriver Brøndby på det sociale medie X.

»Vi kan oplyse, at vi er bekendt med, at et individ på et sociale medie er kommet med en racistisk ytring om en FC Nordsjælland-spiller efter vores to klubbers opgør i går,« skriver klubben.

Den pågældende FCN-spiller har selv delt et screenshot fra tilhængeren, der har skrevet:

»Hvad siger aben?«

Brøndby går nu videre med sagen og er klar med sanktioner.

»Vores indledende undersøgelser viser, at vedkommende har billetabonnement til Brøndby Stadion, og bliver det endeligt bekræftet, vil vi naturligvis annullere vedkommendes billetabonnement med øjeblikkelig virkning og udstede karantæne til vedkommende.«

»Derudover har vi også fat i vores advokater med henblik på en politianmeldelse af vedkommende. Brøndby IF står for fællesskab, og vi står side om side mod racisme i alle afskygninger,« skriver klubben.