Hele Brøndbys trup er testet for coronavirus, og som forventet var ingen smittede.

Det skabte en del postyr, da Thomas Kahlenberg havde været på visit ved en Brøndby-kamp og efterfølgende blev konstateret smittet med coronavirus.

Det førte til, at en række ansatte i Brøndby samt en del tilskuere var nødt til at gå i karantæne, fordi de havde været i kontakt med Kahlenberg.

Men ingen viste sig at være smittet, og endnu en test onsdag viste heller ikke en eneste positiv prøve i spillertruppen eller trænerstaben.

Brøndby-truppen gennemgik onsdag en coronatest hos Dansk Boldspil-Union (DBU), som samtlige klubber skal igennem, før sæsonen genstartes om en uge.

Brøndby-fodbolddirektør Carsten V. Jensen forklarer, at det er blevet en del af hverdagen at overholde de retningslinjer og de protokoller, der skal mindske risikoen for smitte.

»Som forventet er ingen smittet, men det er vigtigt, at vi fortsat opretholder protokollerne i vores dagligdag.«

»Fodboldspillere er professionelle idrætsudøvere og var i forvejen vant til en meget struktureret og disciplineret hverdag.«

»Så vi har oplevet, at spillerne har været rigtig gode til at tage de nye retningslinjer til sig, så det nu er en mere eller mindre naturlig del af hverdagen,« siger Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

Brøndby spiller torsdag testkamp hjemme mod Lyngby uden tilskuere. Ved den kamp har Joel Kabongo mulighed for at gøre comeback efter 13 måneder på sidelinjen med en skade.

I tirsdags blev spillerne i alle jyske klubber i Superligaen og 1. division testet for coronavirus på Cepheus Park i Randers. Onsdag blev OB og de sjællandske klubber, heriblandt Brøndby, testet hos DBU.

