Niels Frederiksen kalder "de nemme mål", som Brøndby indkasserede mod Braga for frygteligt frustrerende.

Brøndby skal søndag forsøge at rejse sig oven på midtugens nedtur i Europa League-kvalifikationen mod portugisiske Braga, når holdet på udebane møder Hobro i 3F Superligaen.

Cheftræner Niels Frederiksen kunne for to dage siden se sit hold indkassere fire alt for nemme mål i 2-4-nederlaget til portugiserne.

- Vi skal have rettet de fejl, vi laver, både taktisk og individuelt, for det er frygteligt frustrerende for spillerne, trænerstaben og klubbens fans, at vi indkasserer nemme mål i øjeblikket, siger han til Brøndbys hjemmeside.

En 1-0-føring mod Braga blev formøblet på to store fejl, der inden for to minutter gav Braga en pauseføring på 2-1. Brøndby fik udlignet til 2-2, men i kampens overtid gik det igen galt to gange.

Selv om der blev begået store individuelle fejl mod Braga, så slår Niels Frederiksen fast, at der også er et kollektivt ansvar.

- Det er ikke kun forsvaret og målmanden, der har ansvaret for at forsvare, men hele holdets ansvar at forsvare godt, når modstanderen erobrer bolden, siger cheftræneren.

Trods de store problemer mod Braga føler Niels Frederiksen, at holdets offensiv fungerer.

- I trænerstaben er vi tilfredse med, at vi kommer frem til mange chancer og scorer de mål, vi gør.

- Så vi skal blive bedre til at skabe den rette balance, hvor vi ikke åbner så meget defensivt, men samtidig får kreeret de chancer, vi skal, mener Frederiksen.

Brøndby tabte i sidste weekend med 1-2 på eget græs til AC Horsens. Holdet er placeret på Superligaens fjerdeplads med syv point efter fire spillerunder. Hobro har seks point på sjettepladsen.

Der er kampstart søndag klokken 18 i Hobro.

/ritzau/