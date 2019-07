Det bliver et aggressivt Brøndby-hold, der torsdag spiller returkamp mod Lechia Gdansk i EL-kvalifikationen.

Brøndby skal forsøge at vende et 1-2-nederlag i første kamp til samlet sejr, når vestegnsklubben torsdag hjemme møder polske Lechia Gdansk i returkampen om at avancere i Europa League-kvalifikationen.

For at gøre det vil Brøndby sætte polakkerne under pres fra start, lyder det fra cheftræner Niels Frederiksen.

- Vi kommer til at gå til den fra første fløjt, og det er primært fordi, at det er sådan, vi som hold fungerer bedst, siger han på Brøndbys hjemmeside.

- Når vi putter en masse energi, i det vi gør, og når vi er aggressive i vores pres og tænker fremad i banen, så er vi farlige som hold. I første kamp mod Lechia Gdansk fik vi ikke stresset dem nok, og det skal vi lykkes med i morgen (torsdag, red.).

Den samlede vinder af de to kampe skal i Europa League-kvalifikationens tredje og næstsidste runde møde portugisiske Braga.

Torsdagens kamp mellem Brøndby og Lechia Gdansk fløjtes i gang klokken 19.30 på Brøndby Stadion.

/ritzau/