Et rødt kort til FC Midtjylland var med til, at Brøndby kunne vinde topkampen, mener Niels Frederiksen.

Brøndby spillede sig søndag helt tilbage i guldkampen i Superligaen med en 3-1-sejr hjemme over FC Midtjylland.

Inden de tre sidste spillerunder fører FCM nu kun med et enkelt point ned til Brøndby på andenpladsen.

Gulddrømmen lever hos Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, som også hæfter sig ved, at placeringen i top-3 er sikret.

- Jeg vil starte med at konkludere, at vi har opfyldt vores sæsonmålsætning. Vi er sikre på at blive mindst nummer tre. Det er udmærket, og det er et sted at starte.

- Men vi er selvfølgelig ambitiøse, og vi vil jagte førstepladsen, alt hvad vi kan. Hvis vi ikke kan det, så skal vi blive nummer to.

- Det er fuldstændig lige. FCM er stadig favorit og fører med et point. Der er tre svære kampe tilbage for os. Men det er også tre svære kampe for FCM, siger Niels Frederiksen.

Et nederlag til FCM havde reelt sendt guldet til Herning, og det ville Brøndby undgå.

- Jeg var godt klar over, hvor meget en sejr ville betyde for vores muligheder for at slutte højt i tabellen. Det var en rigtig vigtig sejr for at gøre det spændende.

- Og for at få den fornemmelse af at vi kan være med og er tæt på nu. Vi spiller om det til allersidste runde, vurderer Niels Frederiksen.

Taktisk blev kampen præget af et rødt til FCM-backen Paulinho i slutningen af første halvleg.

På et tidspunkt, da Brøndby jagtede sejren i anden halvleg, stillede Niels Frederiksen sig op en med stor taktiktavle med teksten "keep attacking".

Han ville signalere, at spillerne skulle blive ved med at angribe og gå efter de tre point. Det morede Brøndby-træneren sig over efter kampen.

- Jamen, så du ikke, hvad der stod på den? Der stod "keep attacking". Jeg kunne ikke komme i kontakt med mine spillere, der var en fuldstændig fantastisk lydkulisse herude.

- Man skulle ikke tro, at der kun var 8000 tilskuere. Man skulle tro, der var 30.000. Jeg havde problemer med at få beskederne ind på banen.

- Så jeg besluttede mig for at sende en af mine assistenter ind og skrive på skiltet, så alle kunne se det, siger Frederiksen, der havde fået lov af fjerdedommeren til den gimmick.

Den offensive tilgang hos Brøndby gav bonus på banen med to mål i anden halvleg.

