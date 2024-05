Brøndby tabte søndag det danske mesterskab på sidste kampdag, og smerten vil sidde i de blågule i lang tid.

Alt var lagt til rette for Brøndby IF, men med et 2-3-nederlag til AGF på en komplet udsolgt hjemmebane smuldrede guldet ud af de blågules hænder.

Det, at mesterskabet blev tabt på sidste spilledag, giver en stærk smerte i Brøndby. Og meget vel også en smerte, der aldrig helt vil forlade Brøndby-spillernes krop.

Brøndby-cheftræner, Jesper Sørensen, var tydeligt berørt efter den dramatiske kamp, men han fremhæver bedriften, at de blågule spillede sig i en position til at kunne snuppe titlen.

- Den smerte, vi må leve med måske i resten af vores dage, vil vi ikke bytte for ikke at have fået chancen for at blive dansk mester.

- Vi skal bearbejde smerten nu, men den går ikke væk af, at vi lige går på ferie. Den vil sidde der i lang tid. Den gør ondt, og det må vi acceptere. Så må vi sammen sørge for, at vi igen kommer til at stå på benene, siger en tydeligt bevæget Jesper Sørensen.

Efter slutfløjt samlede træneren sine tropper i en cirkel på det nærmest lammede Brøndby Stadion. Her var beskeden klar fra Jesper Sørensen over for sine tropper.

- Jeg sagde tak for at kunne stå i spidsen for så god en gruppe. Det er en gruppe, der har givet alt, siger Brøndby-chefen.

Kulissen var fænomenal på Brøndby Stadion både inden og under kampen.

Den opbakning til Brøndby-holdet gør skuffelsen over det glippede mesterskab endnu større, mens klubben fra vestegnen omvendt viste sin styrke, fastslår han.

- Vi ville så gerne have givet et dansk mesterskab til de mange mennesker, som bærer det blågule hjerte både på den indvendige og udvendige side af trøjen.

- Alle har mærket den fantastiske kærlighed og opbakning, der har været. Brøndby IF har vist sig som en gigantisk muskel i dansk fodbold, og hvilken styrke klubben har, siger cheftræneren.

De blågules midtbanemand Daniel Wass var ligeledes ramt af den kolossale skuffelse, men han fremhæver den sæson, Brøndby har sat sammen inden søndagens nedtur.

- Vi har spillet en utrolig flot sæson og har taget nogle store skridt i forhold til sidste sæson. Vi skal stadig være stolte af, at vi spillede med om et mesterskab.

- Men det er klart, at den her sæson vil blive husket mest for den her kamp, siger Daniel Wass.

/ritzau/