Brøndby vil appellere Morten Frendrups andet gule kort mod AGF, siger træner Niels Frederiksen.

Brøndby-talentet Morten Frendrup blev udvist i mandagens superligabrag mod AGF, som Brøndby tabte 1-3, da han lige efter pausen modtog sit andet gule kort.

Træner Niels Frederiksen var efter kampen utilfreds med det andet gule kort til den 19-årige midtbanespiller, som ifølge ham var en klar fejldom. Derfor er han helt sikker på, at den skal appelleres.

- Jeg er helt sikker på, at vi kommer til at appellere det. Det var jo en fejl. Det var jo en decideret fejl.

- Det var jo håbløst. Ikke så meget af Morten, for der var ikke skyggen af at være gult kort, fordi han nåede bolden først, siger Frederiksen.

Da Frendrup modtog sit andet gule kort var stillingen 1-1, og derfor mener Brøndby-træneren, at det blev kampafgørende.

Også VAR og dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt fik en kommentar med på vejen.

- Det var en klokkeklar fejl, som bliver helt kampafgørende. Jeg er dødhamrende træt af det, selv om jeg godt ved, at VAR ikke kan tage situationen op, fordi det var andet gule og ikke et direkte rødt.

- Nu var det anden gang, at ham der gutten i gult (Jørgen Daugbjerg Burchardt, red.) smed en af vores spillere ud fejlagtigt. Det var selvfølgelig ikke noget, han gjorde med vilje, men jeg er træt af det, fastslår den 50-årige træner.

Burchardt viste tidligere på sæsonen norske Sigurd Rosted ud i Brøndbys 2-3-nederlag til FC Midtjylland.

Denne gang var det dog ikke alene Burchardts beslutning, siger Brøndby-anfører Andreas Maxsø.

- For mig lignede det, at Frendrup ramte bolden, og det var også dommerens første reaktion inde på banen. Han råbte, at der var bold imellem.

- Han sagde dog efterfølgende, at han fik at vide ude fra, at der var frispark. Det var fjerdedommeren, der sagde det til ham, siger anføreren.

I den anden lejr havde man ikke det store at sige til udvisningen, og AGF-træner David Nielsen nævner efter kampen, at han slet ikke så tacklingen.

- Jeg så det ikke. Jeg havde fokus på nogle andre ting, da vi var ved at tænke på, hvem der skulle til at varme op. Så jeg så det ikke, siger han.

Indtil videre er Frendrup ude af Brøndbys kamp på søndag, når Sønderjyske kommer på besøg, medmindre klubben får medhold i den forestående klage.

/ritzau/