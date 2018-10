Per Nielsen og hans spillere ærgrer sig over, at Brøndby er ude af Champions League trods stort spilovertag.

Forklaringen på Brøndbys exit i kvindernes Champions League-turnering i fodbold kan koges ned til noget så simpelt som uskarphed i de to felter.

Sådan lyder det fra cheftræner Per Nielsen og landsholdsspilleren Nanna Christiansen, efter Brøndby trods et stort spilovertag onsdag tabte 0-2 på hjemmebane til norske Lillestrøm og røg ud af ottendedelsfinalerne med et samlet 1-3-nederlag.

I første halvleg havde Brøndby ellers en række store måltilbud, men en norsk scoring efter en dødbold i anden halvleg udløste en mavepuster, som de blågule aldrig kom sig over.

- Vi spillede super godt i 75 minutter, og så lavede vi nogle mærkelige fejl, og så kommer man bagud på det her niveau. Det er pisse ærgerligt og pisse synd for pigerne, men sådan er det.

- Man kan sige, at effektiviteten var forskellen over de her to kampe. I spillet mellem felterne var vi klart det bedste hold, men fodboldkampe bliver afgjort i felterne, det er ikke nogen hemmelighed, siger Per Nielsen.

Midtbanespilleren Nanna Christiansen var en af de spillere, som kunne have sendt Brøndby i front før pausen. Hun havde en fornemmelse af, at et 1-0-mål til hjemmeholdet ville punktere opgøret.

- Vi kom frem til flere chancer, end man normalt gør i en Champions League-kamp. Det er bare megabittert, at vi ikke var skarpe nok i felterne. Da de endelig kom frem i vores felt, så scorede de.

- De kendte deres besøgstid, og det gjorde vi ikke. Vi havde virkelig mange chancer i første halvleg, og hvis vi havde scoret, så ville de ryste i bukserne, siger Nanna Christiansen.

Det var nordmændenes Anja Sønstevold, som headede gæsterne i front det 69. minut.

Ti minutter forinden burde hun været blevet udvist, mener Brøndby-lejren, efter at Sønstevold fældede Nicoline Sørensen på en friløber.

Den senere målscorer slap med et gult kort.

- Hvis hun ikke havde ramt mig, var jeg alene med målmanden. Så jeg synes ikke, at et gult kort var nok, selv om det ikke er op til mig at dømme.

- Det havde været en rigtig stor chance, hvis hun ikke havde taget benene på mig. Så det var da ekstra bittert, at hun scorede i den anden ende bagefter, siger nedlagte Nicoline Sørensen.

På bænken var Per Nielsen oppe i det røde felt lige efter hændelsen og brokkede sig højlydt til kampens fjerdedommer.

- Det ser ud som om, hun er sidste mand. Når dommeren vælger at dømme frispark, så ser det mærkeligt ud, at hun kun får gult kort.

- Det havde nok vendt kampen til vores side, men det kan vi ikke bruge til noget nu, siger Brøndby-træneren.

Det var andet år i træk, at Lillestrøm slog Brøndby ud af Champions League.

/ritzau/