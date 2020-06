Efter et par lunke offensive præstationer regner Niels Frederiksen med, at der kommer flere chancer mod FCK.

Brøndby har holdt nullet i de to første kampe i 3F Superligaens mesterskabsspil, men holdet har heller ikke selv formået at score.

De offensive præstationer har ladet en del tilbage at ønske, og cheftræner Niels Frederiksen har da også erkendt, at holdet har manglet farlighed på modstandernes halvdel.

Til gengæld tror han på, at det kan komme i søndagens derby mod ærkerivalerne fra FC København.

- Vi er opmærksomme på, at vi har mødt de to hold, der er sværest at skabe chancer mod i hele ligaen, siger Frederiksen med henvisning til AGF og FC Midtjylland til Brøndbys hjemmeside.

- Så vi skal heller ikke slå os selv unødvendigt meget i hovedet over, at vi ikke fik skabt chancer nok, selv om vi gerne havde set, at det var blevet til flere.

- Jeg regner samtidig med, at det bliver en anden kamp mod FCK, hvor der bliver lidt mere åben slagudveksling.

Brøndby var i 0-0-kampene både hjemme mod AGF og ude mod FC Midtjylland tættere på nederlag end sejr, hvis man kigger på antallet af chancer.

Niels Frederiksen noterede sig dog forbedringer fra kampen mod AGF til opgøret mod FCM.

- I kampen mod FC Midtjylland viste vi, at vi har en rigtig god defensiv struktur, og den skal vi holde fast i, lyder det fra Brøndby-træneren.

- Det er den første ting, og det bliver bestemt også vigtigt at bevare den søndag.

- Den anden ting, jeg tager med fra kampen mod FCM, er den forbedring, vi havde i vores boldbesiddelse. Vi mangler helt bestemt stadig at skabe chancer, men vi tager forbedringen med og bygger videre på den.

Brøndby tager søndag imod FCK på Brøndby Stadion. Som led i et forsøg må Brøndby lukke 3000 fans ind til kampen, der spilles klokken 18.

/ritzau/